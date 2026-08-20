 
Общество

Светящиеся биочипы выявят заболевания сердца по следам молекул

0

Ученые Университета ИТМО представили оптические микрорезонаторы, которые не просто удерживают свет, а сами его генерируют. Эти сферы размером в пять микрометров — в десять раз тоньше человеческого волоса — могут лечь в основу миниатюрных лазеров, биодатчиков и защитных меток для ювелирных изделий.

Изображение сгенерировано нейросетью

Проблема в том, что большинство существующих резонаторов требуют внешней «активации» мощным лазером, иначе они бесполезны. К тому же их материалы часто токсичны для живых тканей, что закрывает им путь в медицину.

Авторы взяли стандартные полистирольные микросферы и покрыли их люминофорами двух типов: нанокристаллами из серебра, индия и серы, а также углеродными точками. Сверху добавили два слоя: полимер (изолятор, чтобы золото не гасило свечение кристаллов) и золотые наночастицы, которые работают как антенна, усиливающая испускаемый свет.

В итоге ученые получили материал, повышающий чувствительность рамановской спектроскопии — метода анализа смесей — более чем в 10 тысяч раз. Это позволяет «увидеть» минимальные концентрации нужных молекул даже в сложных средах: в крови, воде, продуктах нефтепереработки, пишут «Известия».

«В будущем мы планируем совместить проведённые ранее исследования и на основе этих результатов создать структуру типа «лаборатория на чипе» с возможностью параллельного детектирования. Также мы проанализируем устойчивость гибридных структур в жидких средах, их отклик на сложные мультикомпонентные пробы, определим пределы обнаружения и избирательность на модельных соединениях для различных архитектур микросфер», — рассказал руководитель проекта, завлабораторией Международного научно-образовательного центра физики наноструктур Университета ИТМО Кирилл Богданов.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026