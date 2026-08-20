Регионы СЗФО теряют доходы при привлечении работников через частные агентства занятости — Сергей Вострецов

Привлечение работников через частные агентства занятости с регистрацией в других регионах лишает бюджеты субъектов налоговых поступлений на развитие инфраструктуры и ухудшает защиту прав сотрудников, поэтому такие организации обязаны открывать подразделения и платить налоги по месту фактической работы персонала. Такое мнение высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Предприятия Северо-Западного федерального округа всё чаще закрывают кадровый дефицит через частные агентства занятости (ЧАЗ), зарегистрированные в других регионах России. В результате налоги на доходы физических лиц и социальные взносы уходят не туда, где люди реально трудятся, а в бюджеты Москвы, Санкт-Петербурга или специальных налоговых зон. Об этом сообщает «Рамблер» со ссылкой на материалы Совета Федерации и экспертов.

По данным сенаторов, петербургские промышленные предприятия, торговые сети и спортивные организации активно используют договоры о предоставлении персонала. Работники числятся в штате агентства, а фактически работают на заводах, складах или в центрах спортивной подготовки Северной столицы и соседних областей. Агентства берут комиссию 20–30%, фонд оплаты труда таких сотрудников часто выше, чем у штатных работников, но НДФЛ и взносы в бюджет региона-заказчика не поступают.

Заместитель председателя профильного комитета Совета Федерации Андрей Епишин отметил, что предприятия идут на такие схемы не от хорошей жизни. Однако регион, куда привезли рабочую силу, теряет налоговые поступления и сталкивается с проблемой учёта людей, которые пользуются местной инфраструктурой. Профессор Финансового университета Александр Сафонов подчеркнул, что многие агентства размещаются в зонах со льготными налогами и продолжают платить сниженные ставки, даже если их персонал работает в совершенно других субъектах.

В Совете Федерации предлагают обязать агентства регистрировать обособленное подразделение по месту нахождения заказчика, если срок работы превышает месяц. Сейчас этого почти никто не требует. Ситуацию усугубляют неаккредитованные агентства, действующие в «серой зоне».

Добросовестные участники рынка призывают ужесточить контроль и выявлять подмену договоров о предоставлении персонала договорами возмездного оказания услуг.

С 1 сентября 2026 года стартует эксперимент, в рамках которого крупный сетевой ритейл сможет добровольно раскрывать данные о привлечённых работниках и частично платить налоги за них. Кроме того, будут расширены перечни опасных работ, на которые ЧАЗы не смогут направлять персонал.

«Мы в СОЦПРОФе уже не первый год фиксируем эту проблему и считаем её крайне опасной для социальной стабильности регионов. Когда предприятие в Петербурге, Мурманске или Архангельске берёт людей через агентство, зарегистрированное где-то в Москве или в льготной зоне, регион теряет не только НДФЛ. Он теряет возможность нормально планировать бюджет, финансировать поликлиники, школы, дороги и жильё. А сами работники оказываются в уязвимом положении: их права защищены хуже, чем у штатных сотрудников, профсоюзный контроль ослаблен, а в случае конфликта отвечать приходится агентству, которое может находиться за тысячи километров. Мы категорически против серых схем и подмены трудовых отношений. Заёмный труд в России запрещён, и единственный легальный механизм — аккредитованные агентства — должен работать прозрачно. Если человек трудится в регионе больше месяца, агентство обязано иметь здесь подразделение и платить налоги по месту фактической работы. Иначе мы продолжаем выкачивать ресурсы из регионов Северо-Запада, усиливая кадровый голод и социальное неравенство. СОЦПРОФ готов участвовать в разработке механизмов межведомственного контроля и в мониторинге исполнения новых правил. Мы будем добиваться, чтобы интересы работников и регионов стояли выше сиюминутной выгоды отдельных работодателей и посредников. Без этого говорить о справедливой экономике и достойном труде просто невозможно», - прокомментировал Сергей Вострецов.

Проблема выходит далеко за рамки одного округа. Она затрагивает всю систему межбюджетных отношений и рынок труда. Без жёсткого регулирования регионы Северо-Запада будут продолжать терять доходы, а работники — оставаться в зоне правового риска.