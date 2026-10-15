Диплом о высшем несчастье

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«В России диплом о высшем образовании стал просто справкой о том,

что человек в состоянии 4-5 лет ежедневно ходить в одно и то же место к 9 утра»

В России спохватились и решили поднимать престиж высшего образования. И, как водится, начали стрелять из пушки по воробьям. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в вузах разом сократили 97 тысяч платных мест по 40 специальностям. Видимо, предполагается, что после этого диплом, который вчера не стоил бумаги, на которой напечатан, немедленно превратится в образовательную инвестицию. Это, как если бы производитель тухлой колбасы сократил выпуск на треть и объявил об улучшении качества продукта.

Российское высшее образование вообще давно напоминает слепоглухонемого бедолагу, заблудившегося в лесу. Он натыкается на деревья, проваливается в ямы, выбирается, снова падает, а когда случайно выходит на поляну, с нескрываемым удовольствием наступает на грабли. Причём каждый раз на новые, специально закупленные по государственной программе модернизации высшего образования.

Это уже даже не кризис. Это какой-то марочный, стопроцентный образовательный мазохизм. Боль ради боли, реформы ради реформ, дипломы ради дипломов. И всё под высокопарные речи чиновников о развитии человеческого капитала и компетенций.

О том, что российское высшее образование стремительно девальвируется, ПЛН писала неоднократно. Так что господин министр, конечно, молодец, что тоже заметил. Лучше поздно, чем никогда. Хотя ситуация, когда начальник обнаруживает проблемы в подведомственной системе спустя годы после всех остальных, сама по себе заслуживает отдельной кандидатской.

Давайте вещи своими именами называть. Высшее образование в России давно превратилось из инвестиционного капитала в услугу по раздаче дипломов. Их стали давать буквально за поступление. За посещение лекций и семинаров. А есть такие вузы, где и посещать необязательно. Главное — исправно выполнять финансовые обязательства. И каким бы низким ни был балл ЕГЭ, найдется альма-матер, которая приютит очередного «Митрофанушку». Не пропадать же платежеспособному клиенту.

Я хорошо помню 2000-е, когда сам работал в системе высшего образования. В Пскове тогда насчитывалось, по памяти, то ли 23, то ли 28 вузов и филиалов. Для небольшого города — прямо-таки Сорбонна. Преподов остро не хватало, и они числились одновременно в нескольких учреждениях: здесь четверть ставки, там половина, ещё там и сям. Некоторые больше времени проводили в перемещениях между т.н. вузами, чем непосредственно за преподаванием. Один коллега рассказывал, как, влетев в аудиторию к очередным студентам, не смог сходу вспомнить, что он им читает и спросил у аудитории, как называется предмет, который он им преподает.

О каком качестве образования говорить в этой трогательной системе взаимного удовлетворения, если и цели-то такой не стояло. Одним тупо нужны были корочки, другие просто зарабатывали на хлеб с маслом. Всех всё устраивало.

Где-то в начале 2010-х государство, заподозрив масштаб бедствия, гайки слегка закрутило. Какие-то «университеты» загнулись сами, других скрестили по методу ежа с ужом. Получались внушительные на слух учреждения с длинными названиями, красивыми вывесками и прежними проблемами. Потому что административное укрупнение само по себе не производит ни хороших преподавателей, ни мотивированных студентов, ни современных методик.

Это, кстати, не было каким-то секретом. Думаю, многие помнят, как в 2010-е буквально все, кто мог позволить, уезжали получать высшее из Пскова — в идеале в Эстонию и дальше на Запад. Ну или хотя бы в Питер-Москву, где вузы тоже стремительно деградировали, но все же Питер и Москва — столичный диплом воспринимался как пропуск в другую жизнь. В Пскове оставались те, кто не мог уехать по финансам. И те, кому просто нужна была «корочка», пофигу какая.

Сейчас ситуация, надо сказать, изменилась. По ряду причин. Западные вузы практически недоступны. Столичные, простите, я в этом немного разбираюсь, ненамного лучше провинциальных. В Москву учиться по-прежнему уезжают, но не за качеством обучения, а чтобы мигрировать в более развитую инфраструктуру. Т.е. переезд имеет больше отношения к будущей карьере и месту жительства, чем к академическим преимуществам.

Возникает вопрос: а что вообще осталось от ценности диплома? Ответить на него очень легко.

Ключевая проблема в том, что высшее образование перестало быть элитарным явлением, превратившись в ширпотреб и опустилось до уровня общего знания. А как известно, то, что легко достается и есть у любого желающего, не является ценностью.

Невыносимая легкость получения диплома естественным образом привела к тому, что наличие высшего образования перестало означать принадлежность к интеллектуальной элите общества. Кого ни спроси — все с «корочками». Зайдешь в Озон — у каждого второго высшее образование. Остановишь курьера с большой желтой сумкой за плечами — выпускник вуза. Дворники с дипломом бакалавра. И большинство этих дипломов, если приравнять к требованиям времени, можно спокойно сжечь и забыть.

Знаете, что лучше всего говорит о девальвации высшего образования? Тот факт, что работодатель при найме сотрудника сегодня не смотрит в диплом. Не спрашивает, какой вуз закончили. Потому что плевать — это бессодержательная информация. Спрашивают об опыте, навыках, конкретных результатах. Потому что выпускник может пять лет изучать «государственное и муниципальное управление», экономику, право или коммуникации, а на выходе получаем уверенного пользователя соцсетей, умеющего делать рилсы, презентацию в Пауэрпойнте и раз в неделю сообщающего о наступлении профессионального выгорания. А главное, учить работать его надо, по сути, с нуля.

Разумеется, есть сильные кафедры и факультеты, серьёзные научные школы, крутые актуальные преподы и прекрасные выпускники. Только они существуют не благодаря развитию высшего образования в стране, а зачастую вопреки.

Зато университеты у нас на любой вкус. Федеральные, национальные исследовательские, опорные, региональные, филиалы. Пирамида такая, что Маслоу с Хеопсом от зависти локти кусают. За явным преимуществом Россия – самая вузоемкая страна мира. В то время, как в странах ведущих мировых экономик «вышка» есть у 10-15% населения. И вузов там кратно меньше, чем в РФ на душу населения.

Получается довольно-таки глупая конструкция: выпускников — толпы, а квалифицированных специалистов на конкретные рабочие места приходится искать с фонарём. Высшее образование стало массовым, как дисконтные карты от сети аптек, и растворилось где-то на дне бездонной сумки очередного доставщика пиццы.

Ну хорошо. Делать-то что? Критикуешь – предлагай, любят рассуждать наши чиновники. Что ж, записывайте.

1. Перестать каждый раз изобретать давно изобретенный велосипед. В цивилизованных странах акцент еще в прошлом веке был сделан на среднее и среднее специальное образование. Возьмите этот позитивный мировой опыт, доказавший эффективность от Китая до Америки, и примените в России.

Отделите мух от котлет. Среднее специальное образование — это прикладные знания. Высшее образование — знания фундаментальные. В нашей системе этого совершенно разумного разделения нет, отсюда полная образовательная чехарда. Скажите, зачем готовить ландшафтного дизайнера или IT-специалиста в вузе? Чтобы они древнегреческую философию глубже понимали? Оставьте уже богу богово, а кесарю кесарево.

Нормальное среднее профессиональное образование должно стать полноценным и престижным выбором, а не утешительным призом для тех, кто не поступил. Качественный колледж, современное оборудование, реальная практика, прямая связь с работодателем. Чтобы сварщика готовили сразу как сварщика, а не после пяти лет обучения на юриста с последующей переквалификацией.

2. Сократите число вузов. Резко сократите — не нужно нам их столько. Особенно в Москве и Петербурге, где у 90% университетов единственное достоинство – столичное местоположение.

3. Повысьте проходной вступительный балл. Резко повысьте, чтобы поступали достойные, а не все подряд. Университеты — для избранных (в интеллектуальном смысле слова).

4. Сделайте поступление максимально прозрачным. Без мутных олимпиад и лишних льгот.

5. И, наконец, прекратите бесконечные разговоры о «воспитательной составляющей». Вы еще оценки за поведение введите. Университет — не казарма и не исправительное учреждение. Там должны учить думать, спорить, сомневаться, исследовать, а не ровно стоять в строю и демонстрировать идеологическую благонадёжность.

Главное противоречие давно лежит на поверхности и видно невооруженным глазом. Государство хочет повысить престиж высшего образования, но пытается добиться этого командно-административными методами. Укрупнить, разукрупнить, проконтролировать, регламентировать, воспитывать. А качество и престиж возникают не от административных регламентов и приказа министра. Они возникают тогда, когда за дипломом стоят знания, за знаниями — способности, а за способностями — востребованность.

Иначе можно хоть вовсе сократить платные места, хоть сусальным золотом покрыть дипломы. Содержания от этого не прибавится.

Впрочем, у нас ведь как принято? Если система перестала работать, главное — убедительно организовать реформу. Развернуться на 180 градусов и размашистым шагом двинуться в противоположном направлении. Лет на 5-7 динамики и инерции хватит. А там, глядишь, и следующий министр подоспеет. С новыми граблями... простите, реформами.

Константин Калиниченко