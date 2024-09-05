Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
карта отдыха и туризма
«Лёвенъ»: Локальные продукты
Как создать ТОС
Ресторан-бистро «Лёвенъ»
Легкий пар: чуткая штука
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Билеты на «Граф Монте-Кристо»
Первая ягода
Аграрий с джойстиком в руках
Кружки и секции для детей
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
заработать на Пушкине
Константин Калиниченко Публикаций: 338
05.09.2024 17:040 Российское образование: во все тяжкие 29.08.2024 16:4212 #FreeDurov и закат Европы 22.08.2024 17:081 Предчувствие 1 сентября 15.08.2024 17:096 «Шаманизация» молодежи 14.08.2024 10:292 Реплика Константина Калиниченко: А ты точно инвестор? Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 29.08.2024 11:370 Интерактив: Что будет с островом в реке Пскова? 30.08.2024 17:057 Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на площади Ленина в Пскове 01.09.2024 21:205 Машинист зарезал помощника в кабине тепловоза в Псковской области 30.08.2024 12:101 В числе дачников Псковской области оказался губернатор Санкт-Петербурга  03.09.2024 12:571 В Госавтоинспекциях Пскова и Псковской области сменились руководители
Блоги / Константин Калиниченко

Российское образование: во все тяжкие

05.09.2024 17:04|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Двигаться с высокой эффективностью в неверном направлении ещё хуже, чем вообще никуда не двигаться»
Харуки Мураками «Хроники заводной птицы»

Пару недель назад мы говорили о нововведениях, которые ждут российскую школу, мальчишек и девчонок, а также их родителей в наступившем учебном году. Есть повод продолжить разговор о российском образовании, перейдя к более широким обобщениям. Куда идет отечественное образование, почему оно мечется, как неприкаянное, из стороны в сторону – то несет его на запад, то вдруг резко развернется и с выпученными глазами мчится в противоположном направлении. А то и вовсе – стоит в полном оцепенении и что-то неуверенно бормочет про особый русский путь.

Давайте ответим себе на вопрос, в чем смысл образования? Школьного, высшего – любого. Зачем мы ходим в школу, университет, получаем послевузовское профессиональное образование? Ведь не для того, чтобы как-то убить время между жизнью и смертью. Ответ очевиден – чтобы лучше устроиться во взрослой жизни, стать успешным в ней или, как говорят жуликоватые инфоцыгане, быть лучшей версией себя. Другими словами, образование – это инвестиция. Правильные вложения в себя на этапе обучения обернутся успешной карьерой, материальным достатком и гармонией с самим собой и окружающими миром. Ошибочная инвестиция влечет за собой жизненные неурядицы, профессиональное фиаско и шагающий с тобой рука об руку статус неудачника.

Является ли образование в России инвестицией? Ответ, увы, отрицательный. Если не брать в расчет какие-то кастовые истории, вроде того, как отпрыски МИДовского чиновника идут по стопам родителя, учатся в школе с «английским уклоном», по протекции поступают в МГИМО и далее живут по канону существа, рожденного с золотой ложкой во рту. В таком случае образование уместно сравнивать не с инвестицией, а с пожизненной рентой.

Если по гамбургскому счету, оно является инвестицией лишь тогда, когда последовательно развивается десятилетиями, четко понимая свою главную задачу. История современного отечественного образования – это бесконечная смена направлений и приоритетов. 
В середине 1990-х решили расстаться с советской системой, искали какой-то новый путь. Синтезировали советские практики с выдернутыми из контекста американскими и европейскими методиками. Предсказуемо получился «Франкенштейн». Вдобавок это наложилось на экономические трудности, учителя становились «челноками», шли торговать на рынок, инженеры уходили в электрики и сантехники, потому что так можно было что-то заработать на жизнь. Еще были полчища юристов и экономистов, которые, получив диплом, сходу пополняли растущую как на дрожжах армию безработных. В общем, образование лихих 90-х и близко не было инвестицией.

В 2000-е, начав вставать с колен, стали чуть увереннее в себе, расширили кругозор и решили, что западный путь в образовании доказал свою эффективность. Разве плохо жить, как немцы, думали россияне? Тем более, что в те годы даже наш президент легко и непринужденно переходил в своих выступлениях с русского на немецкий. 

Выяснилось, что у них там – Болонская система, а раз мы вроде как идем на сближение и стыковку с Европой, то пора и нам насаждать Болонский процесс. Сказано – сделано: появились ЕГЭ, бакалавриат и магистратура. Дальше, правда, дело не пошло. Болонская система – это ведь прежде всего академическая мобильность, способность быть «своим» в любой европейской стране, а вот эти бакалавры-шмакалавры – так, малозначительная надстройка. Дело как-то не пошло, еще и в отношениях с коллективным Западом наступил разлад. В итоге, в начале 2020-х, Болонскую систему предали анафеме, опять как-то так оказалось, что все делали неправильно. Более всего пострадали те самые бакалавры, ставшие чем-то вроде недоношенного ребенка, которого, в связи с новыми вводными, донашивать не планируется. Чуть лучше дела у магистров, но тоже толком никто не понимает, что дают им 2 дополнительных года обучения, и зачем вообще было городить суету, ломая сложившуюся систему 5-летнего высшего образования. Какие уж тут инвестиции, разобраться бы с тем, что наворотили. Потому что работодатель, в большинстве случаев, не понимает, бакалавр – это уже готовый специалист с высшим образованием или некий полуфабрикат?   

Теперь мы снова ищем особый русский путь. На нем есть, кажется, четкое понимание, что ни одна зарубежная образовательная система нам не подходит. При этом у нас, откровенно говоря, нет никакой своей. Откуда бы ей взяться, если 30 постсоветских лет ушли на метания из стороны в сторону?

Что делают ответственные чиновники? Первым делом, по старой русской традиции, доломали то немногое, что как-то работало. И на обломках советско-болонской системы начали собирать новый паззл. Еще толком ничего не сделано, а уже «смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий», мягкое объединяется с теплым, из каждого утюга систему бомбардируют все новыми гениальными идеями.

Поскольку все еще много в стране адептов советской системы образования, чиновников так и тянет к ней, как преступников на место преступление. Я не стану спорить с тем, что в ней было немало хорошего и, для своего времени, даже передового. Но времена той системы канули в лету. Тут бы ее и схоронить, вбив сверху для надежности осиновый кол, но нет. Достают с антресолей нечто пропахшее нафталином и пытаются предъявить обществу как передовые практики. Как промежуточный результат, имеем упор на внешнюю атрибутику – флаги, школьная форма, пропагандистские лозунги и единственно правильные ценности. В новых учебниках истории будут безошибочно расставлены акценты и распределены исторические роли, пространства для маневра и собственного мнения, судя по всему, просто не останется. 


 

Параллельно чиновники абсолютно верно рассуждают, что нам нужно догонять и перегонять Запад в части технологий и эффективности производства. А что для этого делается? Принципиально ничего. Некоторые депутаты в Госдуме предлагают убрать из школьной программы английский язык – они, разумеется, понятия не имеют, что вся технологическая документация сегодня, даже в Китае, существует на «инглише». Потому что мир транспарентен, и английский давно выбрали как универсальный язык коммуникации. Какие-то новые предметы в школе, может быть, появились? Ага – «Разговоры о важном» и «Семьеведение». Да, вот еще, ОБЖ переименовали. Я, в общем, не против этих «разговоров», но совершенно не понимаю, как они поспособствуют технологическому прорыву в нашей стране?  

Государство, к огромному сожалению, видит лишь одну сторону процесса обучения – пропагандистскую. В самом факте пропаганды в школе и вузе нет ничего плохого – любая страна должна продвигать свои ценности и приоритеты. Но почему на этом остановились, посчитали, что будет достаточно подготовить людей с патриотическим уклоном и тягой к скорейшему созданию многодетной семьи? А как же «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов» будет российская земля рождать? Или государству они не особо и нужны, вполне достаточно глубинного народа с его приземленными, но крайне верноподданническими взглядами на жизнь?
Может и так. Есть ведь идеологи, вроде Проханова, убежденные, что  знания только умножают печали, а русскому государству так еще и вредны. Хорошее образование появилось в России в 19 веке, и как-то сразу стало тесно связано с вольнодумством. А университеты во все времена были исключительно питательной средой для брожения умов и протестов. Опасается этого государство, вот и не желает инвестировать в качественное современное образование. И тот факт, что даже сегодня дети многих чиновников продолжают учиться за границей, подтверждает этот факт. 

В сухом остатке имеем грустную картину. Российская школа – это приобщение к традиционным ценностям плюс подготовка к сдаче ЕГЭ. Российский вуз – это среда, где варятся в собственном соку, а главным приоритетом является лояльность руководству. Связи с международной образовательной средой, де факто, утрачены, мы теперь даже не можем сравнивать себя с другими странами, чтобы понимать, соответствует наше образование требованиям времени или безнадежно отстало. 

И снова, как это было в лихие 90-е и начале 2000-х, многие студенты вузов даже не собираются работать по специальности. Смотрю на то, как выпускники Псковского госуниверситета радостно чепчики подбрасывают в день окончания вуза, а потом встречаю их на электросамокате с большой желтой или розовой сумкой за спиной и грущу – для этого вы ходили на пары 4-5-6 лет? 

Вот и получается, что на бумаге у нас все хорошо, «шагаем в ногу со временем», многомиллиардный бюджет на школу и вузы. А на деле образование по-прежнему не является ценностью. Остается «корочкой», существует, во многом, потому что для приема на работу еще требуют диплом. Зачем требуют? Да по инерции, так исторически сложилось. В реальности работодатель особо не рассчитывает, что он получит со студенческой скамьи компетентного специалиста, заранее готовится обучать и переучивать. 

Образование в России – это ритуал. Все с умным видом о нем говорят, делают вид, что это очень нужная штука, без него никуда. В реальности никто не понимает, как оно поможет добиться успеха в жизни. Потому что, в абсолютном большинстве случаев, не помогает.  

Константин Калиниченко  

Теги: #образование #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок получил высшее образование в регионе?
В опросе приняло участие 103 человека
05.09.2024, 17:560 «Три мудреца»: Крах российской системы образования. ВИДЕО 05.09.2024, 17:560 Появилось видео задержания псковича, обвиняемого в убийстве двух соседей 05.09.2024, 17:540 «Дневной дозор»: Устраивает ли вас Единый день голосования в начале сентября? 05.09.2024, 17:470 В Госдуме предложили поощрять магазины, поддерживающие отечественных производителей
05.09.2024, 17:420 Посмотреть на город с высоты Власьевской башни предлагают псковичам 05.09.2024, 17:270 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 5 сентября 05.09.2024, 17:140 Дневная аудитория Rutube составила 10 млн человек 05.09.2024, 17:040 Российское образование: во все тяжкие
05.09.2024, 17:030 «Точка роста» открылась в Букровской школе Великолукского района 05.09.2024, 17:011 Киберпреступники оставили Россию без сыра 05.09.2024, 16:540 На сорвавшую поставку головных платков компанию пожаловались в Псковское УФАС 05.09.2024, 16:500 Полицейские спасли людей из горящей квартиры на улице Юбилейной в Пскове
05.09.2024, 16:480 Ретро-дефиле «Музей – это модно» пройдёт в Изборске 8 сентября 05.09.2024, 16:450 Предпринимателя в Красногородском округе оштрафовали за отсутствие трудового договора с работником 05.09.2024, 16:420 В Псковской области идет регистрация на отборочные этапы соревнований по киберспорту 05.09.2024, 16:370 Убивший соседей за громкую музыку пскович заключен под стражу
05.09.2024, 16:320 «Банкротство и точка»: Сколько будет стоить правосудие? ВИДЕО 05.09.2024, 16:270 Псковская «Стрела» вышла в четвертьфинал Всероссийских соревнований по футболу в Нижегородской области 05.09.2024, 16:260 Жителя Воронежской области убили и закопали в Локнянской округе 05.09.2024, 16:240 Новый сквер и Синий мост в Опочке посетил депутат Александр Козловский
05.09.2024, 16:200 Инвестиции на строительство завода по производству сыра в «Моглино» превысят 700 млн рублей 05.09.2024, 16:180 Дновский округ лидирует в Псковской области по развитию ТОС 05.09.2024, 16:140 В Пскове состоится установочный семинар для судей и тренеров по баскетболу 05.09.2024, 16:100 Сбербанк увеличил максимальные суммы по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке для IT»
05.09.2024, 16:080 Членов профсоюза в Пскове приглашают на спартакиаду 05.09.2024, 16:050 Состояние водопровода и спорткомплекса вызывает беспокойство у жителей Новоржева 05.09.2024, 15:530 Новый автобусный маршрут из Петербурга в Смоленск с остановкой в Пскове запустят в сентябре 05.09.2024, 15:500 Около 900 миллионов рублей привлек Порховский округ для развития сельских территорий
05.09.2024, 15:480 Спортивный праздник для первоклассников проведут в Пскове 22 сентября 05.09.2024, 15:441 В Пскове вручили паспорта и повестки вернувшимся в страну соотечественникам 05.09.2024, 15:360 Начальник военно-оркестровой службы ЛенВО возглавит сводный оркестр на фестивале «Михайловский бастион» 05.09.2024, 15:290 Мотоциклист попал в ДТП на улице Коммунальной в Пскове
05.09.2024, 15:280 Губернатор похвалил власти Усвятского округа за слаженную командную работу по реализации нацпроектов 05.09.2024, 15:090 С начала года при пожарах в Псковской области погибли 46 человек 05.09.2024, 14:550 Арбитражные управляющие в Псковской области избегают компромиссов с должниками из-за риска собственной ответственности 05.09.2024, 14:500 Посвящение в первоклассники организовали в Острове
05.09.2024, 14:420 Арестованный телефон заставил псковича погасить миллионный долг по алиментам 05.09.2024, 14:360 Александру Грацкому продлили срок содержания под стражей до 27 ноября 05.09.2024, 14:300 «Технология №1»: эксперты рассказали о развитии биометрии в России 05.09.2024, 14:160 В Псковскую область поступило почти 80 тысяч доз вакцин от гриппа
05.09.2024, 14:122 Сергей Пайст назначен врио руководителя компании «Экогрупп» 05.09.2024, 14:020 Свыше 44 тысяч звонков поступило в службу «112» в Псковской области в августе 05.09.2024, 13:490 Археологи обнаружили два костяных креста в Пскове на Красноармейской набережной 05.09.2024, 13:370 Мистический триллер «Дама Пик» приедет в Псков из Ижевска
05.09.2024, 13:320 Пропавший в Великих Луках пенсионер в зеленых сандалиях найден мертвым 05.09.2024, 13:242 Фотофакт: Пешеходный мост через реку Пскову обретает окончательный вид 05.09.2024, 13:230 Водитель и пассажир Renault Logan пострадали при столкновении с лосем в Стругокрасненском округе 05.09.2024, 13:130 Сирену включат на Сиреневом бульваре в Пскове 5 сентября в 15:00
05.09.2024, 13:090 «Дело вкуса»: Локальные продукты в ресторанном бизнесе 05.09.2024, 13:082 РЖД оштрафовали за ненадлежащее содержание пешеходного моста в Новосокольниках 05.09.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Крах российской системы образования 05.09.2024, 12:550 Жителя Красногородского округа обвиняют в мошенничестве при получении пособия по безработице
05.09.2024, 12:500 Резонер: Российское образование. Во все тяжкие 05.09.2024, 12:451 Спецназовцы отработали захват условных вооружённых преступников в Псковской области 05.09.2024, 12:390 Водитель Chevrolet пострадал после столкновения с ВАЗ в Великих Луках 05.09.2024, 12:350 Оркестр военно-медицинской академии выступит на псковском фестивале «Михайловский бастион»
05.09.2024, 12:300 Трое молодых великолучан стали фигурантами уголовного дела за покупки за чужой счет 05.09.2024, 12:160 Зампред Сбера рассказал об эффективности биометрии в борьбе с кибермошенниками 05.09.2024, 12:120 Мост через реку Ловать в Великих Луках 7 сентября закроют для транспорта 05.09.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Сколько будет стоить правосудие?
05.09.2024, 11:540 «В поисках Пушкина…» в «Михайловское» приезжали телевизионщики ОТР 05.09.2024, 11:480 Ретро-сезон закроют в Пскове на выходных 05.09.2024, 11:380 Туманное утро ожидается в Псковской области 6 сентября 05.09.2024, 11:330 «Зверье мое»: Первая собака — к чему готовиться? ВИДЕО
05.09.2024, 11:310 Умер правнук Достоевского 05.09.2024, 11:220 Условия по накопительным счетам и вкладам Сбера стали ещё выгоднее 05.09.2024, 11:200 «Три мудреца»: Крах российской системы образования 05.09.2024, 11:201 Сельскохозяйственные ярмарки пройдут осенью в Псковской области
05.09.2024, 11:180 Пострадавший в Пскове мотоциклист в этом году дважды врезался в разворачивающиеся автомобили 05.09.2024, 11:110 Два ВАЗа горели в Псковской области из-за небезопасных сварочных работ 05.09.2024, 11:060 Псковичи смогут звонить и принимать вызовы через умную колонку 05.09.2024, 11:030 Сбербанк: Мошенники не смогли взломать биометрические терминалы
05.09.2024, 11:010 Сеть аптек в Пскове оштрафовали за нарушение прав на товарные знаки 05.09.2024, 10:550 «Банкротство и точка»: Сколько будет стоить правосудие? 05.09.2024, 10:522 Русские пути «псковского американца» 05.09.2024, 10:450 Млечный Путь сняли над разрушенным мостом в Выбутах. ТАЙМЛАПС
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru