Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
10 лет с правом переписки
«Лёгкая кухня» Классические блины
Сокращение медперсонала в Себеже
Эхо несостоявшегося теракта
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
Что будет с больницей и с нами?
Разукрасили
Ульяна Лаблюк Публикаций: 86
21.02.2025 10:540 Я б в рабочие пошёл 05.02.2025 09:330 Чужая крепость 24.12.2024 14:390 Деньги на ветер 11.12.2024 16:050 В глазах смотрящего 26.11.2024 15:190 Праздновать как положено Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 17.02.2025 14:320 Уборщица нашла окровавленную девушку в туалете в ТЦ «ПИК 60» в Пскове 14.02.2025 13:391 «Светофор» в Пскове: живее всех живых 17.02.2025 18:062 Найденная окровавленной в торговом центре псковичка находится в больнице в стабильном состоянии 17.02.2025 15:060 Окровавленную девушку из туалета торгового центра в Пскове доставили в детскую больницу 20.02.2025 15:323 Эхо несостоявшегося теракта
Блоги / Ульяна Лаблюк

Я б в рабочие пошёл

21.02.2025 10:54|ПсковКомментариев: 0

Руководство страны всерьёз задумалось о сокращении приема на невостребованные специальности и расширении набора по тем профессиям, в которых реально нуждается экономика. Идея хоть и запоздалая, но весьма здравая. С учётом высоты трибун, с которых звучат подобные предложения, есть надежда, что вскоре в колледжи выстроятся очереди из желающих стать сварщиками, токарями и электриками, а в вузах не будет отбоя от будущих инженеров. Но справятся ли с таким наплывом учреждения профессионального образования? И как это отразится на университетах, которые лишатся доли студентов, в том числе обучающихся на платной основе? Многие ли потенциальные юристы сделают выбор в пользу технических направлений, даже если будет возможность поступить на бюджет? Наш обозреватель уверена, что все проблемы решаемы, если дело зайдёт дальше бумажной волокиты, связанной с сокращением количества мест в одних учебных заведениях в пользу других.

 

У меня растут года,
 будет и семнадцать.


Где работать мне тогда,
 чем заниматься?

В. Маяковский

Помогут в выборе

О необходимости адаптации сферы высшего и среднего профессионального образования к потребностям рынка труда говорится уже не первый год. Как мы видим, одними разговорами проблемы решить не удаётся: ежегодно стены вузов и ссузов покидают сотни выпускников, которые никогда не будут работать по своей специальности. Иногда в связи с отсутствием такого желания, но чаще - из-за невозможности найти подходящую работу. Юристы, экономисты, маркетологи, филологи, кричащие ритуальную фразу «свободная касса», давно стали мемом, и неспроста.

Сразу оговорюсь: все работы и профессии хороши. Но выбирать их надо с умом и чётко осознавая перспективы на будущее. Достаточно посмотреть вокруг, заглянуть на сайты вакансий и задать себе вопросы: смогу ли я зарабатывать деньги по тому направлению, которое хочу освоить? Быстро ли получится найти подходящую работу, и насколько она прибыльной она будет? Кому вообще это всё нужно?

Есть подозрение, что современные школьники если и задумываются об этом, то без привязки к реальности. Мечтать, конечно, хорошо, но одними надеждами на светлое будущее сыт не будешь. Еда, как минимум, стоит денег, и далеко не во всех сферах их платят в нужном для комфортного существования количестве. В том числе и в тех, которые принято считать «престижными».

Внушает оптимизм курс на раннюю профориентацию, которая активно внедряется в школах. Ребятам рассказывают и показывают, кого сейчас на самом деле ищут работодатели, и что они могут предложить. Школьников чаще водят не в офисы, а на заводы, где им рассказывают о перспективах востребованных специалистов, знакомят с особенностями производств, пытаются всеми возможными способами заинтересовать и помочь сделать выбор в пользу рабочей профессии. Судя по всему, иногда получается, потому что колледжи уже сейчас стали отмечать приток абитуриентов, выбирающих производственные, технические направления. Но, как говорится, до идеала далеко.

На пути к нему власти решили повысить популярность дефицитных профессий посредством сокращения приема на невостребованные, что в итоге поспособствует решению кадрового вопроса.

«Надо просто сокращать приём на те профессии, которые не нужны. Эффект будет через пять лет. И, наоборот, расширить количество студентов и ПТУ, которые востребованы», - заявила в конце января спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По прогнозам Минтруда в ближайшие годы стране будут требоваться по большей части люди со средним профессиональным образованием. Поэтому на колледжи и их выпускников возлагаются большие надежды. А выпускникам школ «помогут» сделать выбор посредством ограничения количества мест в вузах. Схема простая и рабочая: нет места - некуда поступать, иди туда, где ведётся набор.

И тут возникают, как минимум, два вопроса: справятся ли ссузы с возложенной на них задачей, и как мотивировать учащихся школ, нацеленных на получение высшего образования, изменить свои планы? Очевидно, что многие колледжи на данный момент либо не готовы к увеличению нагрузки, либо не в силах дать студентам всё то, что требуется для их дальнейшего светлого будущего в профессии. Работа в этом направлении, к счастью, ведётся. В предыдущие годы ряд учреждений неплохо дооснастили, новые нацпроекты также предусматривают улучшение материально-технической базы, ремонты и прочее. Ссузы активно взаимодействуют с работодателями, стараясь максимально приблизить учебный процесс к производству, чтобы выпускники были готовы на нём работать. Бизнес в этом плане с радостью идёт навстречу, так как в первую очередь заинтересован в получении квалифицированных сотрудников. В этой части всё довольно оптимистично, так держать и никуда не сворачивать.

Не модно

С престижем рабочих профессий всё не так радужно. Сколько бы ни старались его поднять, перспектива работы в чистеньком офисе и выглаженном костюме пока прельщает больше, нежели в шумном цеху и робе. Здесь мы возвращаемся к профориентации. Современная молодёжь в большинстве своём не рвётся работать руками, ибо это сложно и не модно.

Хотят быть айтишниками, блогерами, дизайнерами и ещё кем-нибудь, кто прославился хорошим заработком, при этом избавлен от тяжёлого физического труда. Рассказывают ли в школах о том, что не каждый представитель «статусной» профессии в итоге найдёт себе работу и будет с первых дней получать от 100 тысяч рублей? Говорят ли о том, что сложно добиться успеха в направлении, которое выбрано только потому, что оно «престижное»? В любой профессии важны самоотдача и труд, будь то умственный или физический. Всё это нужно доносить до школьников в доступной им форме. Хорошо бы объяснять и то, что сегодня мало, кому нужен «офисный планктон» при всём к нему уважению, перспективы его туманны, в том числе зарплатные. Потратите 5 лет на вуз, а потом не сможете найти работу, потому что все места менеджеров, юристов и программистов уже заняты (как раз теми, на кого вы равнялись, и уступать место они не собираются), а на свободных предлагают слишком скромное вознаграждение. Тем временем, производственники ждут с распростёртыми всех, кто не боится «запачкать» руки ради улучшения своего благосостояния.

Всё это хорошо бы втолковать и родителям, которые зачастую не готовы отдать свою кровиночку в «пту», потому что там учатся одни «двоечники», не способные поступить в вуз. Увы, такое мнение до сих пор бытует. В самом расцвете и пагубная практика содержания детей за счёт родителей вплоть до кончины последних. В то время как те самые «двоечники» зарабатывают в разы больше, чем обладатели высшего образования, и помогают своим близким.

Стране сегодня нужны рабочие руки, и она готова за них хорошо заплатить. В промышленности, в сельском хозяйстве, строительстве и многих других сферах предлагают неплохие деньги тем, кто готов потрудиться физически, а не размахивает во все стороны дипломом о высшем образовании и кривится при виде станка. Те, кто реально хочет и может работать, живут очень даже неплохо. Не верите - полистайте вакансии, поспрашивайте знакомых. Многие имеют не только хороший заработок, но и крышу над головой, зачастую за счет работодателя. У них есть стабильное завтра.

Обеспечить возможности

Не спорю, спрос на специалистов с вузовским образованием тоже есть, но далеко не по всем направлениям. И перспективы зачастую гораздо более скромные по сравнению с теми, что ждут представителей рабочих профессий. Так уж сложилось, что обучение в вузе сегодня не даёт абсолютно никаких гарантий на благополучную жизнь в дальнейшем. Исключение - некоторые специальности, которые, опять же, востребованы. Из всего обилия программ, которые сейчас реализуют в университетах, единицы по-настоящему нужны экономике.

Речь, конечно же, о технических направлениях, которые, увы, пользуются не таким большим спросом у молодёжи, как хотелось бы. Популярными считаются совсем другие факультеты, которые, безусловно, заслуживают внимания, просто не в таком количестве. Полистайте предложения для абитуриентов, соотнесите с открытыми в регионе вакансиями, и сами всё поймёте.

За предложением спикера Совфеда довольно быстро последовала речь президента, который обозначил планы на обозримое будущее: нужно исключить чрезмерный набор в университеты по специальностям, на которые нет спроса со стороны рынка, а также не допускать подготовку по ним в непрофильных вузах. Конкретные профессии пока не озвучивают, но всем понятно, что оптимизировать будут не инженеров. Скорее всего, за бортом останутся экономика, юриспруденция и гуманитарные специальности, которые, к тому же, многие осваивают платно. Вероятно, количество мест на соответствующих факультетах сильно урежут, в непрофильных вузах вовсе могут убрать (к примеру, если в политехническом университете готовят ещё и финансистов), а оплачивать обучение на оставшихся будет сложнее. Хотя бы потому, что звучит идея выдавать льготные образовательные кредиты только для приоритетных направлений подготовки. Если уж твёрдо решил стать юристом - плати из своего кармана. В целом это логично: зачем государству спонсировать обучение специалистов, которые в профиците? И существующих-то некуда пристроить.

Вузы, вынужденные сократить коммерческий приём на популярные специальности и оставшиеся без студентов, берущих льготные кредиты, потеряют источник дохода. Со стороны федерального центра потребуется помощь учреждениям, которые пойдут навстречу государству. Всё это надо предусмотреть, иначе инженеров просто некому будет учить.

Есть много других нюансов, которые стоит хорошо продумать и оперативно внедрить. Важно не только оптимизировать и сокращать, но и улучшать, расширять возможности, в том числе обучения за счёт бюджета. Денежная мотивация - одна из самых сильных, и многих прельстит шанс получить бесплатное среднее профессиональное или высшее техническое образование с последующим гарантированным трудоустройством на достойную работу. Пусть не в офис, а на завод - зато с хорошей зарплатой, жильём и прочими благами цивилизации, которые сегодня недоступны огромному количеству выпускников, освоивших невостребованные специальности. А солидные стипендии во время обучения по «нужным» направлениям укрепят уверенность, что выбор сделан правильный.

Параллельно стоит навести порядок в образовательных программах, как высшего, так и среднего профессионального образования, убрать «устаревшие курсы», на которые обратил внимание президент. На мой взгляд, неплохо бы также исключить непрофильные предметы. Те же физвоспитание и философия, безусловно, хороши для общего развития на уровне школы, но едва ли помогут сварщику или инженеру добиться успеха в своей профессии. К тому же, за счет дополнительных дисциплин увеличиваются сроки обучения, которые вполне можно было бы сократить, оставив только действительно важное. Кстати, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков уже обращал внимание, что вузам стоит сделать акцент на коротких программах обучения и переподготовки - в условиях дефицита кадров это было бы грамотное решение. Здесь можно взять на вооружение опыт организаций, предлагающих различные платные курсы переобучения. Люди, действительно заинтересованные в получении той или иной профессии, за короткое время её осваивают, получают корочки и благополучно трудоустраиваются.

«Кем я стану, когда вырасту» - такой выбор может стоять не только перед вчерашними школьниками, и каждый делает его сам. Но стоит учитывать сегодняшние реалии: благополучно живёт тот, кто востребован на рынке труда и хочет работать. Зачастую это те, кто вообще не имеет никакого образования, кроме общего. Одни не смогли поступить из-за отсутствия денег, другие не видели в этом смысла в связи с низким качеством подготовки в колледжах и вузах. В то же время выпускники последних безуспешно пытаются найти себе применение и заработать на жизнь. Очевидно, что пришло время что-то менять, в первую очередь, в системе образования. На всех уровнях оно должно быть не только ориентированным на потребности экономики и современным, но и доступным, сулящим определенные бонусы и светлое будущее. Сегодняшние возможности, умноженные на уверенность в завтрашнем дне, способны творить чудеса.

Ульяна Лаблюк

Теги: #вакансия #образование #профессия #колледж #рабочие #люди труда
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы скорого окончания специальной военной операции?
В опросе приняло участие 216 человек
21.02.2025, 12:080 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Что случилось с соцсетями за годы СВО, разведка от Роскомнадзора и что делает Канье Уэст? 21.02.2025, 12:030 Снижение заболеваемости по 25 формам инфекционных заболеваний зафиксировали в Псковской области 21.02.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 21 февраля 21.02.2025, 11:590 Торжественный митинг памяти воинов-спецназовцев состоялся в Пскове
21.02.2025, 11:510 «Чай втроем»: Владимир Компаниец о прелестях зимнего плавания, «свадебных» раках и недопустимости выхода из себя 21.02.2025, 11:370 Семьи участников и ветеранов СВО из Псковской области приглашают на прием к юристам 21.02.2025, 11:320 Т1 Облако повысил уровень защиты информации для российского финсектора 21.02.2025, 11:200 «На пятой передаче»: Особенности покупки нового автомобиля в Пскове и соседних городах
21.02.2025, 11:200 Госдума рассмотрит проект о запрете участия иноагентов в просвещении 21.02.2025, 11:180 Александр Гуцан призвал ускорить в Псковской области работу по газификации 21.02.2025, 11:110 Утренние авиарейсы Москва — Псков могут возобновиться с 16 марта 21.02.2025, 11:060 «Хайпожоры»: Что случилось с соцсетями за годы СВО, разведка от Роскомнадзора и что делает Канье Уэст?
21.02.2025, 11:030 До -10 градусов прогнозируют в Псковской области 22 февраля 21.02.2025, 10:590 Полиция проведет внеплановую проверку по уличному освещению в Пскове на улице Маргелова в связи со смертельным наездом 21.02.2025, 10:540 Я б в рабочие пошёл 21.02.2025, 10:520 Ольга Любимова: Библиотека имени Василева в Пскове станет центром культуры
21.02.2025, 10:460 Предметы из коллекции Плюшкина можно увидеть в Пскове и Петербурге - научный сотрудник Псковского музея-заповедника 21.02.2025, 10:441 62% псковичей поддерживают идею об обязательных отработках для медиков — опрос 21.02.2025, 10:340 Гараж подожгли в Великих Луках 21.02.2025, 10:320 Полицейские из Псковского района соревновались в стрельбе из пистолета Макарова
21.02.2025, 10:310 Бизнес начал привлекать рабочих из Африки и Южной Америки 21.02.2025, 10:260 Свет и драматизм: чем поражает открывшаяся в Изборске выставка «Крепость» 21.02.2025, 10:240 Водитель проехавшей на красный машины на Рижском проспекте в Пскове госпитализирован 21.02.2025, 10:210 В России введут маркировку интернет-звонков для защиты от мошенников
21.02.2025, 10:200 Жилой дом горел в Опочецком округе из-за нарушений при использовании печи 21.02.2025, 10:070 ФинПлатформа Т1 внедрена в ландшафт банка ВТБ 21.02.2025, 09:560 Кабмин расширил меры поддержки домохозяйств с электроотоплением 21.02.2025, 09:450 Путепровод над трассой М-9 «Балтия» в Новосокольническом районе закроют на ремонт
21.02.2025, 09:340 Эксперты спрогнозировали раскол G7 по вопросу ужесточения санкций против РФ 21.02.2025, 09:331 «Краски города»: Переедание во время болезни — друг или враг? ВИДЕО 21.02.2025, 09:000 Доля нацвалют в расчетах за импорт выросла до рекордных 82% 21.02.2025, 08:430 Начинается видеотрансляция нового проекта «Краски города» на «ПЛН FM»
21.02.2025, 08:350 Парты Героев в память о погибших земляках открыли в Выборской школе Новоржевского округа 21.02.2025, 08:200 Продолжаются работы по реставрации Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря 21.02.2025, 08:000 Соревнование по троеборью устроят в Пскове в День защитника Отечества 21.02.2025, 07:400 Памятный митинг в честь подвига Александра Матросова пройдет в деревне Чернушки Локнянского округа
21.02.2025, 07:300 День фельдшера отмечают в России 21 февраля 21.02.2025, 07:000 Международный день родного языка празднуют 21 февраля 21.02.2025, 00:060 Торжественное открытие библиотеки в здании бывшего «Октября». ФОТОРЕПОРТАЖ 20.02.2025, 22:582 Столкновение двух автомашин произошло в Пскове на Рижском проспекте, есть пострадавший
20.02.2025, 22:480 Покататься на коньках на острове Дятлинка приглашают великолучан 20.02.2025, 22:170 До -14 градусов ожидается в Псковской области 21 февраля 20.02.2025, 22:000 Психолог дала советы тем, кто сталкивается с хамством на работе 20.02.2025, 21:500 Семинар-совещание для работников кадровой службы прошел в Новоржевском муниципальном округе
20.02.2025, 21:060 Фотофакт: проекцию флага области вывели на обновлённое здание библиотеки в центре Пскова 20.02.2025, 20:502 В Госдуме рассказали, как долго будет падать доллар 20.02.2025, 20:300 Более 6 тысяч книг входят в фонд библиотеки имени Василева в Пскове 20.02.2025, 20:300 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 февраля
20.02.2025, 20:100 Мультимедийное шоу показали псковичам на фасаде бывшего кинотеатра «Октябрь». ВИДЕО 20.02.2025, 20:032 Фотофакт: остановку на площади Ленина разбили вдребезги в Пскове 20.02.2025, 19:400 На развязке трассы Р-23 будет введено ограничение скорости 21 февраля 20.02.2025, 19:210 Хозяева жестоко избитой в порховском селе собаки по кличке Катыш вернули питомца обратно в приют
20.02.2025, 19:060 Очень удачно получилось — Михаил Ведерников о новом пространстве в центре Пскова 20.02.2025, 19:000 «Готова к труду и обороне»: студентка псковского университета ФСИН заняла первое место в состязании ГТО 20.02.2025, 18:580 Александр Гуцан о реконструкции бывшего «Октября»: Лучшего общественного пространства в Пскове сейчас нет 20.02.2025, 18:450 Голограмма будет украшать окно новой библиотеки в центре Пскова
20.02.2025, 18:400 Трое бывших мигрантов были отправлены в военкомат в Пскове 20.02.2025, 18:380 «Краски города»: Переедание во время болезни — друг или враг? 20.02.2025, 18:300 Системой «Умный дом» оборудована псковская библиотека в здании бывшего «Октября» 20.02.2025, 18:210 Великолукский судебный пристав опознал преступника, находившегося в федеральном розыске
20.02.2025, 18:160 Две кофейни будут работать в здании бывшего «Октября» в Пскове 20.02.2025, 18:130 «Сообразим на троих»: Несостоявшийся теракт, три года СВО и что происходит в псковском здравоохранении? ВИДЕО 20.02.2025, 18:110 Библиотеку в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» торжественно открывают в Пскове. ФОТО 20.02.2025, 18:050 Наталия Дубровская: Выставочный проект «Крепость» посвящен всем защитникам Отечества
20.02.2025, 18:000 Троеборье для любителей проведут в двух спортзалах Пскова 20.02.2025, 17:560 Псковские курсанты встретились с ветеранами 20.02.2025, 17:480 На социальную газификацию правительство выделит еще 1 млрд рублей 20.02.2025, 17:410 В Сахалинской области обнаружили мутацию вируса птичьего гриппа
20.02.2025, 17:260 «Пастырь»: О подготовке к Великому посту 20.02.2025, 17:220 Бутик-отель в бывшей столовой «Волна» в Пскове готовится к открытию 20.02.2025, 17:130 «Беседка»: О Годе защитника Отечества и весенних проектах Псковского музея-заповедника. ВИДЕО 20.02.2025, 17:120 Минздрав предложил оценивать репродуктивные функции подростков до 14 лет
20.02.2025, 17:080 Россию нельзя представить без Масленицы – Светлана Мельникова 20.02.2025, 16:550 Выставка «Крепость» в Изборске. ФОТОРЕПОРТАЖ 20.02.2025, 16:490 Военный оркестр поздравит гостей ТЦ «Максимус» с Днем защитника Отечества 20.02.2025, 16:430 В полиции рассказали о жертвах новой схемы мошенников с кодом от домофона
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru