Блоги / Ульяна Лаблюк

Я б в рабочие пошёл

Руководство страны всерьёз задумалось о сокращении приема на невостребованные специальности и расширении набора по тем профессиям, в которых реально нуждается экономика. Идея хоть и запоздалая, но весьма здравая. С учётом высоты трибун, с которых звучат подобные предложения, есть надежда, что вскоре в колледжи выстроятся очереди из желающих стать сварщиками, токарями и электриками, а в вузах не будет отбоя от будущих инженеров. Но справятся ли с таким наплывом учреждения профессионального образования? И как это отразится на университетах, которые лишатся доли студентов, в том числе обучающихся на платной основе? Многие ли потенциальные юристы сделают выбор в пользу технических направлений, даже если будет возможность поступить на бюджет? Наш обозреватель уверена, что все проблемы решаемы, если дело зайдёт дальше бумажной волокиты, связанной с сокращением количества мест в одних учебных заведениях в пользу других.

У меня растут года,

будет и семнадцать.



Где работать мне тогда,

чем заниматься?

В. Маяковский

Помогут в выборе

О необходимости адаптации сферы высшего и среднего профессионального образования к потребностям рынка труда говорится уже не первый год. Как мы видим, одними разговорами проблемы решить не удаётся: ежегодно стены вузов и ссузов покидают сотни выпускников, которые никогда не будут работать по своей специальности. Иногда в связи с отсутствием такого желания, но чаще - из-за невозможности найти подходящую работу. Юристы, экономисты, маркетологи, филологи, кричащие ритуальную фразу «свободная касса», давно стали мемом, и неспроста.

Сразу оговорюсь: все работы и профессии хороши. Но выбирать их надо с умом и чётко осознавая перспективы на будущее. Достаточно посмотреть вокруг, заглянуть на сайты вакансий и задать себе вопросы: смогу ли я зарабатывать деньги по тому направлению, которое хочу освоить? Быстро ли получится найти подходящую работу, и насколько она прибыльной она будет? Кому вообще это всё нужно?

Есть подозрение, что современные школьники если и задумываются об этом, то без привязки к реальности. Мечтать, конечно, хорошо, но одними надеждами на светлое будущее сыт не будешь. Еда, как минимум, стоит денег, и далеко не во всех сферах их платят в нужном для комфортного существования количестве. В том числе и в тех, которые принято считать «престижными».

Внушает оптимизм курс на раннюю профориентацию, которая активно внедряется в школах. Ребятам рассказывают и показывают, кого сейчас на самом деле ищут работодатели, и что они могут предложить. Школьников чаще водят не в офисы, а на заводы, где им рассказывают о перспективах востребованных специалистов, знакомят с особенностями производств, пытаются всеми возможными способами заинтересовать и помочь сделать выбор в пользу рабочей профессии. Судя по всему, иногда получается, потому что колледжи уже сейчас стали отмечать приток абитуриентов, выбирающих производственные, технические направления. Но, как говорится, до идеала далеко.

На пути к нему власти решили повысить популярность дефицитных профессий посредством сокращения приема на невостребованные, что в итоге поспособствует решению кадрового вопроса.

«Надо просто сокращать приём на те профессии, которые не нужны. Эффект будет через пять лет. И, наоборот, расширить количество студентов и ПТУ, которые востребованы», - заявила в конце января спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По прогнозам Минтруда в ближайшие годы стране будут требоваться по большей части люди со средним профессиональным образованием. Поэтому на колледжи и их выпускников возлагаются большие надежды. А выпускникам школ «помогут» сделать выбор посредством ограничения количества мест в вузах. Схема простая и рабочая: нет места - некуда поступать, иди туда, где ведётся набор.

И тут возникают, как минимум, два вопроса: справятся ли ссузы с возложенной на них задачей, и как мотивировать учащихся школ, нацеленных на получение высшего образования, изменить свои планы? Очевидно, что многие колледжи на данный момент либо не готовы к увеличению нагрузки, либо не в силах дать студентам всё то, что требуется для их дальнейшего светлого будущего в профессии. Работа в этом направлении, к счастью, ведётся. В предыдущие годы ряд учреждений неплохо дооснастили, новые нацпроекты также предусматривают улучшение материально-технической базы, ремонты и прочее. Ссузы активно взаимодействуют с работодателями, стараясь максимально приблизить учебный процесс к производству, чтобы выпускники были готовы на нём работать. Бизнес в этом плане с радостью идёт навстречу, так как в первую очередь заинтересован в получении квалифицированных сотрудников. В этой части всё довольно оптимистично, так держать и никуда не сворачивать.

Не модно

С престижем рабочих профессий всё не так радужно. Сколько бы ни старались его поднять, перспектива работы в чистеньком офисе и выглаженном костюме пока прельщает больше, нежели в шумном цеху и робе. Здесь мы возвращаемся к профориентации. Современная молодёжь в большинстве своём не рвётся работать руками, ибо это сложно и не модно.

Хотят быть айтишниками, блогерами, дизайнерами и ещё кем-нибудь, кто прославился хорошим заработком, при этом избавлен от тяжёлого физического труда. Рассказывают ли в школах о том, что не каждый представитель «статусной» профессии в итоге найдёт себе работу и будет с первых дней получать от 100 тысяч рублей? Говорят ли о том, что сложно добиться успеха в направлении, которое выбрано только потому, что оно «престижное»? В любой профессии важны самоотдача и труд, будь то умственный или физический. Всё это нужно доносить до школьников в доступной им форме. Хорошо бы объяснять и то, что сегодня мало, кому нужен «офисный планктон» при всём к нему уважению, перспективы его туманны, в том числе зарплатные. Потратите 5 лет на вуз, а потом не сможете найти работу, потому что все места менеджеров, юристов и программистов уже заняты (как раз теми, на кого вы равнялись, и уступать место они не собираются), а на свободных предлагают слишком скромное вознаграждение. Тем временем, производственники ждут с распростёртыми всех, кто не боится «запачкать» руки ради улучшения своего благосостояния.

Всё это хорошо бы втолковать и родителям, которые зачастую не готовы отдать свою кровиночку в «пту», потому что там учатся одни «двоечники», не способные поступить в вуз. Увы, такое мнение до сих пор бытует. В самом расцвете и пагубная практика содержания детей за счёт родителей вплоть до кончины последних. В то время как те самые «двоечники» зарабатывают в разы больше, чем обладатели высшего образования, и помогают своим близким.

Стране сегодня нужны рабочие руки, и она готова за них хорошо заплатить. В промышленности, в сельском хозяйстве, строительстве и многих других сферах предлагают неплохие деньги тем, кто готов потрудиться физически, а не размахивает во все стороны дипломом о высшем образовании и кривится при виде станка. Те, кто реально хочет и может работать, живут очень даже неплохо. Не верите - полистайте вакансии, поспрашивайте знакомых. Многие имеют не только хороший заработок, но и крышу над головой, зачастую за счет работодателя. У них есть стабильное завтра.

Обеспечить возможности

Не спорю, спрос на специалистов с вузовским образованием тоже есть, но далеко не по всем направлениям. И перспективы зачастую гораздо более скромные по сравнению с теми, что ждут представителей рабочих профессий. Так уж сложилось, что обучение в вузе сегодня не даёт абсолютно никаких гарантий на благополучную жизнь в дальнейшем. Исключение - некоторые специальности, которые, опять же, востребованы. Из всего обилия программ, которые сейчас реализуют в университетах, единицы по-настоящему нужны экономике.

Речь, конечно же, о технических направлениях, которые, увы, пользуются не таким большим спросом у молодёжи, как хотелось бы. Популярными считаются совсем другие факультеты, которые, безусловно, заслуживают внимания, просто не в таком количестве. Полистайте предложения для абитуриентов, соотнесите с открытыми в регионе вакансиями, и сами всё поймёте.

За предложением спикера Совфеда довольно быстро последовала речь президента, который обозначил планы на обозримое будущее: нужно исключить чрезмерный набор в университеты по специальностям, на которые нет спроса со стороны рынка, а также не допускать подготовку по ним в непрофильных вузах. Конкретные профессии пока не озвучивают, но всем понятно, что оптимизировать будут не инженеров. Скорее всего, за бортом останутся экономика, юриспруденция и гуманитарные специальности, которые, к тому же, многие осваивают платно. Вероятно, количество мест на соответствующих факультетах сильно урежут, в непрофильных вузах вовсе могут убрать (к примеру, если в политехническом университете готовят ещё и финансистов), а оплачивать обучение на оставшихся будет сложнее. Хотя бы потому, что звучит идея выдавать льготные образовательные кредиты только для приоритетных направлений подготовки. Если уж твёрдо решил стать юристом - плати из своего кармана. В целом это логично: зачем государству спонсировать обучение специалистов, которые в профиците? И существующих-то некуда пристроить.

Вузы, вынужденные сократить коммерческий приём на популярные специальности и оставшиеся без студентов, берущих льготные кредиты, потеряют источник дохода. Со стороны федерального центра потребуется помощь учреждениям, которые пойдут навстречу государству. Всё это надо предусмотреть, иначе инженеров просто некому будет учить.

Есть много других нюансов, которые стоит хорошо продумать и оперативно внедрить. Важно не только оптимизировать и сокращать, но и улучшать, расширять возможности, в том числе обучения за счёт бюджета. Денежная мотивация - одна из самых сильных, и многих прельстит шанс получить бесплатное среднее профессиональное или высшее техническое образование с последующим гарантированным трудоустройством на достойную работу. Пусть не в офис, а на завод - зато с хорошей зарплатой, жильём и прочими благами цивилизации, которые сегодня недоступны огромному количеству выпускников, освоивших невостребованные специальности. А солидные стипендии во время обучения по «нужным» направлениям укрепят уверенность, что выбор сделан правильный.

Параллельно стоит навести порядок в образовательных программах, как высшего, так и среднего профессионального образования, убрать «устаревшие курсы», на которые обратил внимание президент. На мой взгляд, неплохо бы также исключить непрофильные предметы. Те же физвоспитание и философия, безусловно, хороши для общего развития на уровне школы, но едва ли помогут сварщику или инженеру добиться успеха в своей профессии. К тому же, за счет дополнительных дисциплин увеличиваются сроки обучения, которые вполне можно было бы сократить, оставив только действительно важное. Кстати, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков уже обращал внимание, что вузам стоит сделать акцент на коротких программах обучения и переподготовки - в условиях дефицита кадров это было бы грамотное решение. Здесь можно взять на вооружение опыт организаций, предлагающих различные платные курсы переобучения. Люди, действительно заинтересованные в получении той или иной профессии, за короткое время её осваивают, получают корочки и благополучно трудоустраиваются.

«Кем я стану, когда вырасту» - такой выбор может стоять не только перед вчерашними школьниками, и каждый делает его сам. Но стоит учитывать сегодняшние реалии: благополучно живёт тот, кто востребован на рынке труда и хочет работать. Зачастую это те, кто вообще не имеет никакого образования, кроме общего. Одни не смогли поступить из-за отсутствия денег, другие не видели в этом смысла в связи с низким качеством подготовки в колледжах и вузах. В то же время выпускники последних безуспешно пытаются найти себе применение и заработать на жизнь. Очевидно, что пришло время что-то менять, в первую очередь, в системе образования. На всех уровнях оно должно быть не только ориентированным на потребности экономики и современным, но и доступным, сулящим определенные бонусы и светлое будущее. Сегодняшние возможности, умноженные на уверенность в завтрашнем дне, способны творить чудеса.

Ульяна Лаблюк