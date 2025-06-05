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Блоги / Константин Калиниченко

Лоботомия высшего образования

05.06.2025 18:06|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Первая обязанность университета — обучать мудрости, а не торговле, характеру, а не механическим действиям»

Уинстон Черчилль

Не успели вузы завершить учебный год, как генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров вбросил в публичное поле идею, элементарную как пожарный лом: «Неправы те, кто говорит, что в России кадровый голод. Кадров как раз хватает, даже в избытке. А вот с их квалификацией и уровнем компетенций туго. Не новых людей рожать надо, а старых переучивать», — резюмировал главный социолог страны. Звучит логично: какой толк в миллионном приросте населения, если добрая половина молодых специалистов, выпускаемых из университетов, годится разве что на роль музейных экспонатов эпохи «до ChatGPT»?

Источник: газета-вся-тверь.рф/

Попробуем разобрать, где именно ломается образовательная «шестеренка». Для начала заглянем в аудитории провинциальных университетов, как там организован образовательный процесс. А там, как выясняется, учебный процесс давно подменен разухабистыми фестивалями «Танцы народов мира» и бесконечными неделями «передовых инженерных технологий». Сегодня куратор тащит студентов на мастер-класс по тайм-менеджменту, завтра — на квест по устойчивому развитию, послезавтра — на фотосессию с шариками «Наш универ — территория возможностей». А лекции и лаборатории, где рождаются компетенции, существуют, скорее, как неизбежность и досадный пережиток прошлого.

Абитуриент, если он понимает, в чем смысл высшего образования, поступает за знаниями и умениями, которые пригодятся в самостоятельной жизни. А на выходе получает нечто под названием «универсальные компетенции» – так на рынок труда выходит очередной «специалист широкого профиля», которого зачем-то в вузе научили нести это звание с высоко поднятой головой. Впрочем, это ненадолго – голова быстро поникнет, аккурат, когда «специалист» осознает, что его «универсальные компетенции» и «навыки работы в команде» нафиг не востребованы работодателем.

Переведу на бытовой: вроде бы «Реклама и связи с общественностью» в дипломе, но дипломированный специалист почему-то оказывается в «Пятерочке», где начинает осваивать карьерный лифт с позиции продавца-кассира. А выпускница какой-нибудь «Архитектуры городской среды» с легкостью переквалифицируется в мастера ногтевого сервиса — спрос-то здесь, под боком, а не в туманных стратегиях пространственного развития, о которых рассказывали с придыханием, но ни разу не смогли показать на практике. Так и растет армия дипломированных, но не нужных реальному сектору «лидеров будущего», которые, выйдя из альма-матер, быстро понимают, что их компетенций хватает на то, чтобы управлять тележкой в супермаркете, подменяя ручным трудом роботизированный конвейер.

Теперь совершим виртуальный перелет в солнечную Индию: Дели, Мумбаи, Джайпур. Зачем? Дело в том, что в этих городах Псковский государственный университет, зачем-то именуемый «опорным», презентует свои возможности. Замдиректора Института медицины и экспериментальной биологии, подобно волонтеру в гипермаркете, раздает буклеты на английском языке и рассказывает родителям индийских абитуриентов, как прекрасно жить и учиться в Пскове. Тур у представителя ПсковГУ выдался солидный: семь городов, десятки встреч, сотни улыбок. И лишь один немой вопрос повисает в воздухе над Псковской областью: «Нам-то это зачем?».

Я не ксенофоб: люблю карри и шахматы, ничего не имею против индусов, готов смотреть индийское кино в беззвучном режиме. Но разве опорный вуз не создан для опоры на регион? Для того, чтобы готовить врачей для псковских больниц, учителей для районных школ, инженеров для великолукских заводов, которые объективно стонут от отсутствия компетентных кадров? А не для прекрасных учреждений Калькутты и штата Джамму и Кашмир. Какой смысл превращать Довмонтов город в «маленький Бхарат», если вчерашний индийский студент, получив диплом, упорхнет в свой Мумбаи, помахав нам рукой, а выпускник псковской школы в это время поедет работать курьером в Петербург?

Интернационалисты скажут: все дело в деньгах, каждый индийский студент – это, простите, бабло, ничего личного. Контракт с коллективным Рамешем гарантирует твердую валюту, от которой, вроде бы, грех отказываться. Но что дальше? Эти деньги уходят на косметические ремонты общежитий, где появляется вай-фай, но остаются тараканы и неистребимый запах прошлого столетия, на кураторов со знанием хинди и новые рекламные туры начальства в тропические страны. До учебных лабораторий и аудиторий, где антураж сохранился с эпохи позднего Брежнева, доходят крохи. Так может, мы опять путаем цель и средство?

Глава ВЦИОМ Федоров, который, бесспорно, понимает реальное положение дел, призывает буквально к переучиванию, а университеты инвестируют в экспорт образовательных услуг. Социальный запрос, который предельно ясно формулирует современное общество — это квалификация и компетентность. Институциональный ответ высшего образования — банальный инфоцыганский маркетинг.

- Что вы умеете делать?

- Я умею работать в команде.

- Мы вам перезвоним.

Таков сегодня рандомный диалог HR-специалиста и трудоустраивающегося выпускника вуза. Поэтому, конечно, «кадровый голод», который становится удобной отговоркой для чиновников и головной болью в реальном секторе экономики.

Есть и вторая сторона проблемы.

Согласитесь, это же парадокс – в каждом областном центре минимум по университету, а то и несколько, покрытие высшим образованием среди взрослых стремится к 100%. Нигде в мире нет такого. Диплома нет лишь у того, кто этому стойко сопротивляется. У некоторых по 3-4 высших образования.

Но зачем это все, если по специальности работают единицы. Каждый год ПсковГУ штампует «учителей», ими можно было уже в три слоя замостить все школы области. Но что мы слышим каждый год? «Нехватка кадров, средний возраст учителя стремится к пенсионному». Не идут выпускники в школу. Не суть даже, почему не идут. У меня вопрос: государство, ты зачем на них тратило деньги, учило 5 лет? Чтобы этот «педагог» получил диплом, напился на выпускном, купил электросамокат и начал работать в доставке? Ни в одной нормальной стране нет такого, чтобы дипломированный специалист гонял по городу с большой желтой сумкой за плечами. Вы, простите, зачем потратили время и деньги на его подготовку – курьера можно было подготовить максимум за неделю.

Людям в постсоветское время вбили в голову, что без «вышки» ты – никто. В СССР, если не подводит память, высшее образование было у 15-20% граждан, остальные, будьте добры, в пролетарии. Наличие диплома было маркером именно Образования человека, наличия квалификации, пропуском в профессию. Сегодня это лишь «корочка», ничего не говорящая о способности работать по полученной специальности.

Во вторник в эфире программы «Эхономика» на ПЛН FM псковский промышленник и предприниматель Игорь Савицкий говорил о катастрофически низкой производительности труда в производстве, которая ниже европейской в 5-6 раз. Специалистов просто нет, их приходится искать в других регионах, в Беларуси. Но зумерки все равно поступают в ПсковГУ на «Связи с общественностью», «Государственное и муниципальное управление» и т.д. Для чего? Чтобы через 4-6 лет получить диплом и мучительно пытаться пристроиться на госслужбу?

Ну, хорошо. Проблема понятна, а делать-то что? Отвечу.

Во-первых, ввести актуальные KPI для региональных опорных вузов: например, доля выпускников, трудоустроившихся по специальности в регионе через три года. Не исполнил — снимай лакированные таблички с ректората.

Во-вторых, публиковать открытые прогнозы рынка труда и сопоставлять их с актуальными учебными планами. Нет попадания — пересматривай лицензию, а не логотип. Хватит готовить из года в год невостребованные кадры.

В-третьих, обязать университет тратить минимум треть дохода от иностранных контрактов на стипендии, повышение квалификации преподавателей. А также на переквалификацию местных жителей. Захотел привезти сотню индусов в Псков? Организуй переквалификацию для ста псковичей. Иначе зачем нам этот ваш аттракцион интернациональной щедрости?

В-четвертых, бизнесу тоже пора выйти из роли зрителя. Сетованиями делу не поможешь. Если предприятие жалуется на дефицит инженеров, пусть вкладывается в кафедру так же, как вкладывается в новый станок: иначе на станке через год-другой будет некому работать, и он станет музейным экспонатом.

Наконец, государству придется признать: взрослое обучение — это не модный бонус, а стратегическая инвестиция. Переучивать сорокалетнего с ипотекой и двумя детьми надо за счет федеральных дотаций, а не ждать, что он сам дозреет. Не дозреет – пойдет в курьеры. Обратили внимание, как много среди курьеров сегодня мужчин 40+?.

Иначе скоро работяг и инженеров на наши предприятия придется завозить, как рабов на американские плантации – откуда-то извне. Но это тупиковый вариант – Псков всегда будет проигрывать по зарплате столицам, а значит никто не приедет.

Но этот замкнутый круг, на самом деле, рвется там, где компания соглашается инвестировать в долгосрочную подготовку местных жителей, а университет своевременно реагирует на потребности рынка, а не собирает лайки в соцсетях за цветные буклеты.

Вот и получается, дамы и господа, что пресловутый «кадровый голод» — не смертельный диагноз, а просто плохой менеджмент. Нужно разобрать эту систему «до винтика», отделить образование и науку от дешевого шоу-рума, знания — от посредственного маркетинга, региональные задачи — от «танцев с бубном» ради фоточек в соцсетях. Перепрошить вузы на реальные компетенции, о которых, собственно, и говорил гендиректор ВЦИОМ. И о которых, если уж на то пошло, мечтают подростки, выбирая между образованием и ролью курьера.

Константин Калиниченко

Теги: #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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