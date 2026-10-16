Стало известно второе заведение, которое преобразит Константин Ивлев в Великих Луках

Знаменитый шеф-повар, бизнесмен, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев не собирается останавливаться на достигнутом в Великих Луках. После того как под его руководством преобразилось кафе «Поцелуй в метро», телезвезда определила второе заведение для кулинарных экспериментов - на очереди столовая «Досыта». Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Фото: ресторан «Поцелуй в метро»

Что именно планирует сделать Константин Ивлев с этим заведением и какие сюрпризы он готовит великолучанам, пока держится в секрете.

Заведение ждут изменения в работе кухни, в меню и в организации пространства. Детали, связанные со съемками, включая название проекта, даты съемок и название заведения, которое будет преображать шеф Всея Руси, пока не разглашаются.

Позже организаторы раскрыли название первого заведения – «Поцелуй в метро».

Фотографии после съемочных дней в заведении уже появляются в соцсетях.