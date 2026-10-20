Возможность передачи РПЦ Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря обсуждают в соцсетях

В социальных сетях появилась информация о передаче Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря с фресками XII века - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО из ведения Псковского музея-заповедника в собственность Русской православной церкви.

Так, доцент кафедры культурологии НовГУ Эльвира Гептинг написала в своем телеграм-канале, что скоро в древнейшем храме Пскова будут проводить регулярные службы, что может негативно сказаться на состоянии уникальных фресок.

Тему подхватили псковские паблики.

Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием в Псковский музей-заповедник.

«Официальных документов о передаче собора нет», - сообщили в музее.

Отметим, что информация о возможной передаче министерством культуры РФ Спасо-Преображенского собора в собственность РПЦ начала распространяться в Пскове среди культурного сообщества около месяца назад.

В связи с этим ПЛН направила официальный запрос в министерство культуры РФ.

Древний собор Преображения Господня Мирожского монастыря — самая первая каменная церковь Пскова и единственный храм византийского типа, он построен в те времена, когда только зарождалось христианство.

Известно, что каменный храм в честь Преображения Господня был возведён во второй четверти XII в. по заказу новгородского архиепископа святителя Нифонта.

Особенно знаменита обитель великолепными домонгольскими фресками, покрывающими стены Преображенского собора.

7 июля 2019 года собор внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.