Четыре сотрудника музея попали под сокращение из-за передачи Спасо-Преображенского собора РПЦ

Четыре сотрудника из штата Псковского музея-заповедника из-за передачи Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря под управление Русской православной церкви попали под сокращение, сообщили Псковской Ленте Новостей в Министерстве культуры РФ, отвечая на запрос.

«В части вопроса о трудоустройстве сотрудников музея в связи с передачей объекта епархии сообщаем, что из 19 штатных сотрудников соответствующего подразделения музея под сокращение попадают четыре человека, которым согласно нормам Трудового кодекса Российской Федерации предложены вакантные должности в музее», - говорится в ответе Минкульта.

Напомним, прекращены права Псковского музея-заповедника на оперативное управление в отношении следующих объектов культурного наследия федерального значения Ансамбля Спасо-Мирожского монастыря: «Преображенский собор, XII в.» и «Братские кельи XV-XIX вв.».