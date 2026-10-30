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Инициативная группа обратилась с открытым письмом к митрополиту Матфею по поводу передачи Спасо-Преображенского собора РПЦ

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Инициативная группа обратилась с открытым письмом к митрополиту Псковскому и Порховскому Матфею по поводу передачи Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря РПЦ, данную информацию Псковской Ленте Новостей сообщили авторы письма. 

В  своем обращении неравнодушные псковичи просят встречи с митрополитом для обсуждения ряда вопросов, касающихся передачи собора от Псковского музея-заповедника в ведение Русской православной церкви. 

«Таких памятников как Спасо-Преображенский собор – единицы, и мы убеждены, что нет никакой видимой необходимости регулярно использовать их по прямому назначению. Повреждение и/или уничтожение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, влечет за собой наказание в соответствии со ст. 243 УК РФ. Активное использование таких объектов чревато их повреждениями! Ведь есть новые и старые прекрасные храмы, где можно служить полноценно. Зачем накладывать охранные ограничения на полноту богослужебного процесса: свечи жечь нельзя, кадить нельзя, петь громко нельзя, ходить нельзя... Мы, псковичи, с полным правом считаем, что этот уникальный памятник является нашим достоянием, и мы имеем полное право принимать участие в судьбе нашего наследия, которое закреплено в части 2 статьи 44 Конституции РФ. У нас есть дети и внуки, мы хотим, чтобы они как можно дольше видели это "Евангелие в красках", ниспосланное нам Богом и сбереженное нашими предками и титаническими усилиями реставраторов!» - говорится в обращении. 

Сейчас инициаторы письма активно собирают подписи. 

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Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря передан РПЦ

Инициативная группа обратилась с открытым письмом к митрополиту Матфею по поводу передачи Спасо-Преображенского собора РПЦ

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