Акт техсостояния Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря будут обновлять

Недавно Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря передали под управление Русской православной церкви на основании запроса, направленного религиозной организацией. Как сообщили в Министерстве культуры РФ в ответе на запрос Псковской Ленты Новостей, на данный момент проводятся подготовительные работы для составления обновленного акта технического состояния собора.

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, который построили в XII веке, с 2019 года является объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Также собор отнесен к особо ценным объектам культурного наследия распоряжением правительства РФ от 17 сентября 2016 №1975-р.

На данный момент, согласно позиции, представленной Министерством культурного наследия Псковской области, которое осуществляет надзор за сохранностью собора на основании федерального закона №73-ФЗ, органы охраны планируют работу по подготовке обновленного акта технического состояния Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря и охранного обязательства в связи с передачей управления объектом РПЦ.