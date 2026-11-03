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Мобильный ФАП будет работать в День народного единства в Новоржеве

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Мобильный фельдшерско-акушерский пункт будет работать в День народного единства у районного культурного комплекса в Новоржеве, сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители Новоржевского муниципального округа! 4 ноября, в День народного единства, нас ждёт особенный день — яркий и по-настоящему объединяющий. А начать праздничный день предлагаю с заботы о самом ценном — о своём здоровье. С 13:00 у здания районного культурного комплекса будет работать мобильный ФАП. Каждый желающий сможет бесплатно пройти проверку здоровья», - сообщила глава округа.

В мобильном ФАПе жители округа смогут получить консультацию врача‑кардиолога, пройти флюорографию и сдать необходимые анализы.

«Помните: профилактика — лучший способ сохранить здоровье и вовремя заметить любые изменения. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы убедиться, что с вашим самочувствием всё в порядке. Для прохождения обследования при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС», - добавила Любовь Трифонова.

Она уточнила, что в 15:00 в Новоржевском районном культурно-досуговом и спортивном комплексе состоится муниципальный фестиваль художественного творчества «Многонациональное разноцветье».

«Приходите на фестиваль, поддержите наших артистов, а заодно уделите время своему самочувствию. Пусть этот праздничный день будет наполнен творчеством, теплом и заботой о себе и близких!» - заключила глава округа.

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Пресс-портреты

Трифонова Любовь Мироновна

Трифонова Любовь Мироновна

Глава Новоржевского муниципального округа.

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