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Станислав Стармолотов: Четыре угла не оставим без движения

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Территорию бывшего рынка «Фавор» на Четырех углах в Пскове приведут в порядок в ближайшее время. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил глава города Пскова Станислав Стармолотов.

«Место бывшего рынка "Фавор" на Четырех углах в Пскове - важная звенящая точка. Она у меня уже звучала на совещаниях с заместителями. Без движения мы эту ситуацию не оставим. Там нужно хотя бы навести порядок. Пока мы не определились с инвестором, в каком направлении пойдем, есть несколько вариантов. До конкретики пока не дошло, поэтому не анонсируется, но порядок будем наводить, безусловно», – сказал Станислав Стармолотов.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что на месте бывшего рынка «Фавор» в Пскове планируется создание культурно-торгового комплекса.

Напомним, в 2024 году Арбитражный суд Псковской области отказал обществу с ограниченной ответственностью «Фавор» в признании права собственности на недвижимое имущество - фундамент объекта незавершенного строительства в Пскове на Рижском проспекте, 9.

Помимо этого, суд признал отсутствующим право собственности общества с ограниченной ответственностью «Фавор» на здание торгового комплекса, расположенного на Рижском проспекте, 9. Также суд сделал вывод о невозможности отнесения данного строения к объектам недвижимости.

После долгих судебных разбирательств здание бывшего рынка снесли.  

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