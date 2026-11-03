Станислав Стармолотов: Четыре угла не оставим без движения

Территорию бывшего рынка «Фавор» на Четырех углах в Пскове приведут в порядок в ближайшее время. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил глава города Пскова Станислав Стармолотов.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что на месте бывшего рынка «Фавор» в Пскове планируется создание культурно-торгового комплекса.
Напомним, в 2024 году Арбитражный суд Псковской области отказал обществу с ограниченной ответственностью «Фавор» в признании права собственности на недвижимое имущество - фундамент объекта незавершенного строительства в Пскове на Рижском проспекте, 9.
Помимо этого, суд признал отсутствующим право собственности общества с ограниченной ответственностью «Фавор» на здание торгового комплекса, расположенного на Рижском проспекте, 9. Также суд сделал вывод о невозможности отнесения данного строения к объектам недвижимости.
После долгих судебных разбирательств здание бывшего рынка снесли.