Общество

Псковский губернатор раскрыл планы по застройке территории на Четырех углах

На месте бывшего рынка «Фавор» в Пскове планируется создание культурно-торгового комплекса, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на форуме старшеклассников «Голос молодежи» в Пскове 13 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе форума Михаил Ведерников ответил на вопросы о будущем территории на Четырех углах, где ранее располагался рынок «Фавор». Он сообщил, что на этом месте планируется возведение большого культурно-торгового комплекса.

По словам Михаила Ведерникова, новый комплекс станет многофункциональным пространством, где горожане смогут не только совершать покупки, но и проводить время с семьей и друзьями, а также заниматься спортом. Ожидается, что комплекс станет важной частью городской инфраструктуры и привлечет как местных жителей, так и туристов.

Ранее свою концепцию благоустройства территории на Четырех углах представил псковский архитектор Юрий Ширяев.