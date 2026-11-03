Реплика Константина Калиниченко: Псков — Москва — Нижний Новгород

Встречайте новый, невероятно увлекательный нерегулярный авиамаршрут. Главным спонсором ваших седых волос и потраченных нервов выступает план «Ковер» в Подмосковье!

Скриншот: онлайн-табло аэропорта Внуково

Официальные ведомства, кстати, могли бы выпустить победный пресс-релиз в духе:

«Благодаря инновационной программе расширения географии полетов, псковичи теперь могут регулярно посещать столицу Поволжья!»

И не так уж важно, что вы покупали билет во Внуково, а из багажа у вас с собой только легкий костюм и ноутбук для деловой встречи. Нижний Новгород прекрасен в любое время суток, особенно когда вас высаживают на перрон международного аэропорта «Стригино» им. В. П. Чкалова в полночь с богатой альтернативой: подождать гипотетического вылета на Москву или добираться на перекладных.

Каждый полет теперь — это не рутинное перемещение из точки А в точку Б, а полноценное интерактивное шоу «Угадай, где мы на этот раз приземлимся». Пассажиры авиарейса уже стали экспертами по логистике, видели Тверь и Гусь Хрустальный с высоты птичьего полета. И в целом их приключения заслуживают отдельного реалити-шоу. Поможем в этом нелегком деле министерству туризма Псковской области:

Авиационный квест повышенной сложности: увлекательные ночные экскурсии по нижегородскому аэропорту в попытках выбить у сонной авиакомпании стакан воды и примерное понимание, когда уже полетим по маршруту?

Спортивное ориентирование: судорожные попытки штурмануть утренние поезда до Москвы, когда билетов на «Ласточку» нет уже неделю, а агрегаторы такси выставляют за поездку до столицы счет, равный бюджету среднего псковского муниципалитета.

Психологический тренинг: незабываемые часы в кресле самолета, где пассажиры постигают дзен под успокаивающее: «Уважаемые пассажиры, говорит капитан. Небо над Москвой все еще закрыто, но топлива на борту достаточно, сидим, ждем, любуемся ночными видами на Волгу-матушку».

Скриншот: Flightradar24.com

Можно еще долго упражняться в остроумии, если бы все это не было так чертовски грустно. Люди, которые просто хотели вовремя прилететь в столицу, а вместо этого вынуждены экстренно менять планы, терять невозвратные билеты на стыковочные рейсы и гадать, где в европейской части страны они окажутся в следующий раз.

Ну а что ты предлагаешь, — раздраженно спросят чиновники? Ничего я не предлагаю. Что тут предложить? Просто поток сознания и выпуск пара. Таковы правила игры. Летайте самолетами! Сюрпризы, бессонные ночи и бесплатная экскурсия по Поволжью уже включены в стоимость вашего билета.

Константин Калиниченко