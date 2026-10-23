Билет в никуда: как вернуть деньги за рейс, отмененный из-за БПЛА

Отмена авиарейсов в последнее время стала частым явлением – особенно в периоды беспилотной опасности. Сообщения о перекрытии неба уже мало кого удивляют, однако такая «рутина» длится ровно до тех пор, пока человек сам не планирует перелет. Формально закон полностью на стороне пассажира: при вынужденном отказе от перевозки ему положен полный возврат средств и определенные льготы. Однако на практике процесс получения денег часто превращается в затянутую бюрократическую волокиту. Авиакомпании могут «кормить завтраками», а у пассажиров в голове крутится один навязчивый вопрос: вернут ли деньги вообще?

С подобной проблемой столкнулась псковичка, отправляясь из Москвы в Псков. По ее словам, билеты на самолет были куплены 7 октября на рейс 18 октября (воскресенье): девушка рассчитывала быстро добраться из столицы домой, чтобы в понедельник спокойно выйти на работу. Билеты она покупала онлайн на стороннем сайте, оплатив картой. Вылет был назначен на 19:00 18 октября.

Однако в ночь с субботы на воскресенье произошла масштабная атака БПЛА, вследствие которой псковичка получила СМС об отмене рейса от авиакомпании «Азимут». Для возврата билета ей предложили обратиться по месту его оформления и принесли извинения за неудобства. Из билетов на поезд на тот момент остались только самые дорогие, поэтому, чтобы успеть на работу в понедельник, ей пришлось экстренно покупать билеты на автобус. У псковички возник логичный вопрос: к кому обращаться за возвратом – агрегатору или авиакомпании?

Что делать, если рейс задержали или отменили из-за угрозы БПЛА, кто отвечает за возврат и чем отличается вынужденный и добровольный возврат – в материале Псковской Ленты Новостей.

Что делать?

Атаки беспилотников считаются форс-мажором, который не может контролировать ни авиакомпания, ни аэропорт. Это значит, что перевозчик освобождается от выплаты денежной компенсации за задержку, но обязан предоставить пассажирам право на полный возврат стоимости билета и на бесплатное хранение багажа.

Рейс может быть отменен сразу или спустя какое-то время после задержки. С марта 2026 года вступили в силу обновленные Федеральные авиационные правила (ФАП-82), которые расширили права пассажиров. Теперь, если рейс задержан более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, пассажир вправе отказаться от перелета и потребовать полный возврат стоимости за него – даже если он был куплен по невозвратному тарифу.

В случае отмены рейса авиакомпания обязана предложить альтернативу: рейс под замену отмененному без доплат, переоформление билета на другую дату (правда, выбирать придется из тех дат и свободных мест, которые есть в наличии), либо возврат полной стоимости билета.

Возврат средств за билеты возможен в любое время. Закон устанавливает подачу претензии в течение шести месяцев, а общий срок исковой давности – три года (статье 196 Гражданского кодекса РФ).

Важно помнить: поскольку угроза беспилотников является форс-мажорным обстоятельством, авиакомпания, как правило, освобождается от обязанности компенсировать дополнительные расходы пассажира – гостиницу, питание сверх установленных норм, такси до дома, а также от выплаты компенсации морального вреда. В этом случае придется пытать удачу в судебном порядке. Из недавних примеров – подобный опыт у жителей Псковской области уже был, но успехом не увенчался.

Вынужденный и добровольный возврат

Различие между вынужденным и добровольным возвратом авиабилетов заключается в том, по чьей вине или по какой причине пассажир не сможет воспользоваться билетом. Сумма возврата также будет рассчитываться по-разному.

Вынужденный возврат оформляется, когда отказ от перелета произошел по причинам, которые не зависят от человека и связаны с действиями (или бездействием) авиакомпании. Сюда относят отмену, перенос или длительную задержку рейса, болезнь пассажира и другие уважительные причины. В этом случае авиакомпания обязана компенсировать полную стоимость билета, даже если тариф был «невозвратным». Тип тарифа значения не имеет.

Добровольный возврат применяется, когда отказ от перелета – это собственное решение пассажира, не связанное с виной перевозчика. Здесь сумма возврата зависит от условий тарифа, а по «невозвратным» тарифам и вовсе может быть нулевым.

Кроме того, личный отказ от перелета может не только не вернуть деньги за билет, но и оштрафовать пассажира. Так, согласно статье 108 Воздушного кодекса РФ, пассажир имеет право на отказ от перелета, если он заранее об этом уведомил перевозчика. В случае, если осталось менее одних суток до перелета, компания имеет право на взыскание с человека денежного штрафа за причиненные финансовые потери, который, однако, не должен превышать 25% от цены билета.

Полная компенсация расходов предусмотрена при перелете в пределах РФ и уведомлении перевозчика более чем за 24 часа. Штраф в размере 25% от стоимости билета взимается при перелете в пределах РФ и уведомлении перевозчика менее чем за 24 часа. Такой же штраф придется уплатить при возврате билета на международный рейс с уведомлением менее чем одни сутки. Штраф в размере 10% от стоимости билета удерживается при возврате билета на международный рейс с уведомлением более чем за 24 часа.

Поэтому при отмене или существенной задержке рейса важно добиваться оформления именно вынужденного отказа от перевозки.

Что думает «Азимут»?

«Конкретный срок возврата денежных средств в случае отмены авиарейса из-за воздействия беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) не указан в предоставленной информации. Тем не менее в общих положениях авиакомпании указано, что возврат авиабилета и денежных средств пассажиру производится сотрудниками авиакомпании не позже суток с момента получения заявления от пассажира. После этого денежные средства поступают на карту в течение 5-7 рабочих дней в зависимости от банка-эмитента», – говорят в службе поддержки «Азимута».

В случае отмены рейса по причинам, не зависящим от пассажира лично (включая воздействие БПЛА), законодательство Российской Федерации и внутренние правила авиакомпании предусматривают возможность возврата денежных средств. Для подачи заявления на возврат необходимо направить его по адресу электронной почты авиакомпании с приложением необходимых документов.

Авиакомпания вправе отменить или задержать рейс, указанный в билете, произвести замену типа воздушного судна, изменить маршрут перевозки, если этого требуют условия безопасности полетов и/или авиационной безопасности, а также по требованию государственных органов в соответствии с их компетенцией.

В соответствии с пунктом 99 Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденных приказом Минтранса РФ от 28 июня 2007 года № 82, при ожидании рейса более двух часов пассажирам бесплатно предоставляются напитки, при задержке вылета больше четырех часов – горячее питание.

Юридическая сторона

Учитывая, что ограничения полетов из-за угроз БПЛА часто влияют на трафик авиакомпаний, все больше псковичей сталкиваются с проблемами возврата денег за перелет.

Юристы пояснили: в случае перекрытия неба (вынужденного для перевозчика) деньги за билет вернут полностью. Это правило едино и для пассажиров бизнес-класса, и для тех, кто купил самый дешевый «невозвратный» тариф, – пассажир имеет полное право на 100% возврат стоимости билета.

Кроме того, пассажир вправе требовать компенсацию в размере 25% установленного федеральным законом МРОТ за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости билета. Но такое требование возможно, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

Юристы советуют подстраховаться и перед полетом оформить страховку в расширенном формате, которая покрывает отмену или задержку рейса по любым причинам, включая форс-мажор. В этом случае компенсацию за отель и питание нужно требовать со страховой компании, а не с авиакомпании.

При покупке страховки важно внимательно изучить раздел «Исключения»: некоторые страховщики могут рассматривать атаки БПЛА как «военные риски» и отказывать в выплате. В то же время крупные компании в 2025-2026 годах уже производили выплаты пассажирам, чьи рейсы были задержаны или отменены из-за БПЛА, в упрощенном порядке.

Пошаговая инструкция: как вернуть деньги за билет

Первым делом следует зафиксировать факт отмены или задержки. Для этого необходимо сделать скриншот статуса рейса на сайте или в приложении авиакомпании, сохранить СМС или e-mail об отмене. Пассажир также может потребовать в аэропорту у представителя авиакомпании справку о вынужденном отказе в перевозке с печатью.

Далее пассажир подает заявление на возврат. Это можно сделать как онлайн на сайте авиакомпании в разделе «Возврат билета», так и лично в кассе. К заявлению необходимо приложить копию паспорта и реквизиты банковского счета пассажира. Если билет куплен через агрегатор, обращаться с претензией нужно туда, где производилась оплата: агрегатор выступает агентом пассажира и обязан инициировать возврат.

В случае отказа агрегатора не стоит ограничиваться перепиской с ним. В этом случае следует направить официальную претензию напрямую в авиакомпанию. Судебная практика показывает, что суды могут возлагать ответственность за возврат средств на перевозчика, даже если билет был куплен через посредников. Авиакомпания не всегда может ссылаться на то, что деньги «застряли» у агента.

Кроме того, пассажир должен соблюдать сроки. По общему правилу авиакомпания обязана вернуть деньги в течение 30 дней с момента подачи заявления. На практике крупные перевозчики часто делают это за 3-10 дней. Претензию можно подать в течение шести месяцев, а общий срок исковой давности – три года.

Все, что происходит в наше время, требует подготовки –