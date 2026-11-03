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С момента открытия псковский «ДоброДомик» подарил 1200 обедов и принял свыше 300 гостей

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Благотворительное кафе «ДоброДомик» в Пскове с момента открытия приняло уже 302 гостя. Об этом рассказала региональный руководитель «ДоброДомика» Юлия Хвесюк, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Руководитель подчеркнула, что главная миссия проекта — помочь пожилым людям справиться с ощущением одиночества: «Это вообще не про еду, это как раз коммуникация, избавляющая от одиночества».

Юлия Хвесюк также привела статистику работы центра: «1200 обедов мы уже подарили. Общее количество человек, посетивших досуговый центр, — 302. И если говорить о предстоящих мероприятиях, то у нас везде полная посадка».

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По словам руководителя «Добродомика», посещаемость стабильно растет: «Если мы говорим про обеды, то сейчас это уже 70 человек, начинали мы с 30. Это очень много, на самом деле, но мы стремимся к сотне человек в день. Сейчас многие наши посетители ещё заканчивают свои дела в садах, огородах, поэтому я подозреваю, что планку в 100 человек мы преодолеем где-нибудь в начале декабря. У нас достаточно посадочных мест, я думаю, что мы прекрасно справимся и с потоком из 150 человек на обед».

Юлия Хвесюк рассказала и о разнообразной досуговой программе, которая доступна посетителям бесплатно:

«У нас благотворительная парикмахерская, где мы бесплатно стрижём и красим бабушек и дедушек. У нас есть индивидуальные и групповые встречи с психологом, киновечера, рисование, встречи по красоте в серебряном возрасте, где мы говорим про внешнюю красоту и здоровье».

Кроме этого, в «ДоброДомике» проводят занятия по физкультуре, музыкальный час по средам и час поэзии, куда приходят те, кому интересно прочитать свои стихи. Также в благотворительном кафе проходят консультации по работе на смартфоне, в мессенджерах и обучение работе на ноутбуке.

Помимо работы на площадке центра, «ДоброДомик» организует и выездные мероприятия. «Мы ходим в музей, также у нас была экскурсия в Детском парке. То есть мы не только здесь находимся, но и ещё куда-то выходим, выезжаем», — поделилась Юлия Хвасюк.

Особую роль в жизни центра играют сами посетители, которые становятся инициаторами новых активностей. «Владимир Саркисович, ему 77 лет, такой зачинальщик: раз в шашки поиграл, потом — а давайте физкультуру я проведу, потом ещё какие-то настольные игры, шахматы. То есть он нас стимулирует вводить что-то новое, чтобы это было интересно всем», — резюмировала Юлия Хвесюк.

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Напомним, благотворительное кафе «ДоброДомик» находится в Пскове по адресу: ул. Петровская, д. 28. В будние дни кафе предоставляет бесплатные обеды нуждающимся с 12 до 16 часов.

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