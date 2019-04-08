Спорт

Россия стала третьей по итогам командного Кубка мира по фигурному катанию

Сборная России по фигурному катанию разместилась на итоговом третьем месте на прошедшем в Японии командном Кубке мира World Team Trophy. Как передает «Интерфакс», российские фигуристы заработали в общей сложности 102 очка.

Первое место заняла сборная США (117 баллов), второе – команда Японии (104). Остальные три команды в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 4.Франция (75), 5.Канада (73), 6.Италия (69).

В субботу россияне заработали 32 очка. 12 баллов в копилку команды принесла Елизавета Туктамышева, выигравшая произвольную программу в женском одиночном катании; 9 - Софья Самодурова, ставшая в этой дисциплине четвертой; 11 – дуэт Наталья Забияко/Александр Энберт, ставший вторым в произвольной программе спортивных пар.

Фигурист (или пара фигуристов), занявший в той или иной программе первое место, получает 12 очков; за второе место дается 11 баллов, за третье – 10 и так далее. Эти очки вносятся в копилку сборной, которую спортсмен представляет.