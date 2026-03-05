 
Псковичей приглашают на 199-й праздничный забег в честь 8 Марта

Движение «5 верст» приглашает всех любителей активного образа жизни на необычный старт, приуроченный к Международному женскому дню. В эту субботу, 7 марта, состоится уже 199-й по счету праздничный забег, который организаторы решили посвятить представительницам прекрасного пола. 

Фото: «5 верст»

Особые слова прозвучат в адрес милых дам: организаторы готовят для участниц настоящий праздник с комплиментами и подарками. Всех бегунов также ждут вкусные сюрпризы.

Традиционная разминка начнется в 8:45. Сам старт забега будет дан ровно в 9:00.

Чтобы поддержать весеннюю атмосферу, участников просят соблюдать праздничный дресс-код: приветствуются яркие цвета весны — красный, розовый, желтый и оранжевый.

