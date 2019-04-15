Спорт

Игроки «Луки-Энергия» примут участие в первом международном «Уроке футбола»

Футболисты «Луки-Энергии», поддерживая акцию РФС и ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» в рамках наследия чемпионата мира по футболу 2018 года, 25 апреля примут участие в первом международном «Уроке футбола».

Как сообщил пресс-атташе клуба Владимир Богатырев, игроки команды посетят в четверг Великолукский детский дом-школу, где в непринужденной обстановке пообщаются с воспитанниками и ответят на интересующие их вопросы о футболе, о прошедшем чемпионате мира, о результатах игр и тренировках городской команды.

По устоявшейся традиции футболисты пригласят воспитанников дома-школы на два заключительных весенних матча «Луки-Энергии» в нынешнем сезоне, которые команда проведет со «Знаменем Труда» 3 мая и «Муромом» 26 мая.

Вторым этапом данного мероприятия станет мастер-класс, который футболисты «Луки-Энергии» проведут с учащимися младшего возраста.