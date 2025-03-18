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В Пскове пьяная женщина на BMW врезалась в грузовик. ФОТО, ВИДЕО

В Пскове пьяная женщина на BMW наехала на грузовик и пыталась скрыться с места происшествия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 марта в 14.23 у дома 10-в по улице Ижорского Батальона.

Женщина 1989 года рождения, управляя BMW 318i, столкнулась с автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением мужчины 1969 года рождения.

У женщины установлено состояние алкогольного опьянения, 0,360 мг/л.

Составлен протокол по статье 12.7 часть 2 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления. Протокол будет направлен в суд.

За управление в нетрезвом виде женщине грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ. Она не в первый раз попадается пьяной за рулем.

Момент ДТП попал на видео регистратора одной из проезжавших мимо автомашин.

«Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попала в дорожно-транспортное происшествие. После совершения ДТП она предприняла попытку покинуть место происшествия, не дожидаясь прибытия сотрудников ГАИ», - сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП. RussianCrash», где опубликовано видео.

После ДТП водитель BMW заехала на территорию магазина пиломатериалов. Адрес магазина и указан в привязке места ДТП на местности.