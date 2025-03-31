Майор полиции Александр Пушкарев погиб во время стрельбы в учебном центре УМВД в Пскове

Преподаватель Центра учебной переподготовки управления МВД России по Псковской области майор полиции Александр Пушкарев погиб в ходе учебных занятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.
Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области
«Руководство УМВД России по Псковской области с глубоким прискорбием сообщает, что 28 марта на 41-ом году жизни трагически погиб при исполнении служебных обязанностей старший преподаватель учебной части ЦПП УМВД России по Псковской области майор полиции Александр Пушкарев и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», - выразили соболезнование в ведомстве.
Александр Пушкарев отдал службе на различных должностях в органах внутренних дел региона более 10 лет.
Коллеги навсегда запомнят его ответственным сотрудником, настоящим профессионалом, добрым и отзывчивым человеком, который всегда был готов помочь словом и делом, заключили в ведомстве.
Напомним, 28 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о получении одним из инструкторов по огневой подготовке стрелкового тира Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области огнестрельного ранения, от которого впоследствии мужчина погиб.
По данному факту следственный отдел по городу Пскову СУ СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По версии следствия, 28 марта 2025 года во время огневой подготовки в результате неосторожного обращения с боевым стрелковым оружием один из инструкторов учебного центра получил огнестрельное ранение. Не смотря на своевременно оказанную медицинскую помощь мужчина скончался на месте происшествия от полученного ранения.