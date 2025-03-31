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Майор полиции Александр Пушкарев погиб во время стрельбы в учебном центре УМВД в Пскове

Преподаватель Центра учебной переподготовки управления МВД России по Псковской области майор полиции Александр Пушкарев погиб в ходе учебных занятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

«Руководство УМВД России по Псковской области с глубоким прискорбием сообщает, что 28 марта на 41-ом году жизни трагически погиб при исполнении служебных обязанностей старший преподаватель учебной части ЦПП УМВД России по Псковской области майор полиции Александр Пушкарев и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», - выразили соболезнование в ведомстве.

Александр Пушкарев отдал службе на различных должностях в органах внутренних дел региона более 10 лет.

Коллеги навсегда запомнят его ответственным сотрудником, настоящим профессионалом, добрым и отзывчивым человеком, который всегда был готов помочь словом и делом, заключили в ведомстве.

Напомним, 28 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о получении одним из инструкторов по огневой подготовке стрелкового тира Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области огнестрельного ранения, от которого впоследствии мужчина погиб.

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По данному факту следственный отдел по городу Пскову СУ СК России по Псковской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 28 марта 2025 года во время огневой подготовки в результате неосторожного обращения с боевым стрелковым оружием один из инструкторов учебного центра получил огнестрельное ранение. Не смотря на своевременно оказанную медицинскую помощь мужчина скончался на месте происшествия от полученного ранения.