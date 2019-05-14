Утренний полет в рамках 24-й Международной встречи воздухоплавателей отменен из-за низкой облачности

Низкая облачность не предоставила возможности участникам 24-й Международной встречи воздухоплавателей совершить еще один спортивный полет утром 17 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре МВВвВЛ-2019.
Итоги соревнований, как пояснил спортивный директор встречи Витольд Филюс, будут подведены по результатам предыдущих заданий.
Напоминаем, что торжественное закрытие Встречи и награждение победителей состоится сегодня в 17.00 в ДК ЛК, ночное свечение аэростатов - в 21.00-23.00 на площади Ленина.
Фото Максима Валуева.