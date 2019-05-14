Спорт

Утренний полет в рамках 24-й Международной встречи воздухоплавателей отменен из-за низкой облачности

Напоминаем, что торжественное закрытие Встречи и награждение победителей состоится сегодня в 17.00 в ДК ЛК, ночное свечение аэростатов - в 21.00-23.00 на площади Ленина.

Итоги соревнований, как пояснил спортивный директор встречи Витольд Филюс, будут подведены по результатам предыдущих заданий.

Низкая облачность не предоставила возможности участникам 24-й Международной встречи воздухоплавателей совершить еще один спортивный полет утром 17 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре МВВвВЛ-2019.

В опросе приняло участие 519 человек

В опросе приняло участие 519 человек

Мне нет никакого дела до учреждений культуры и их статуса - меня беспокоят проблемы материального плана

Категорически против. Мы рискуем потерять наши самобытные музеи и театр, а также их бесценное достояние

Скорее, против. Денег на учреждения культуры будут тратить больше, а на деле только таблички поменяют

Может быть, идея и правильная, но при реализации наши чиновники от культуры как обычно «накосячат»

Отношусь скептически. Единственное, что радует - зарплаты могут стать выше

Идея с объединением Псковского театра с Александринским театром Петербурга - правильная, а вот объединять музеи под одной крышей не надо

Объединение Псковского и Изборского музеев поддерживаю, а насчет театра не уверен - он и так динамично развивается

Поддерживаю. Музеи и театр будут больше соответствовать времени и станут интересными для посетителей

Двумя руками за. Федеральный статус - это увеличение финансирования и новые возможности для развития

Учреждения культуры Псковской области (музеи и театр) могут получить федеральный статус. Каково ваше отношение к этой перспективе?

По итогам пятого спортивного полета Встречи воздухоплавателей лидирует туляк Андрей Кульков

Ночное свечение аэростатов ожидает участников и зрителей Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Утренний полет в рамках 24-й Международной встречи воздухоплавателей отменен из-за низкой облачности

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