Спорт

Благотворительный футбольный матч состоится сегодня в Пскове

Благотворительный футбольный матч между командами «Псков-747» (Псков) и «Луки-Энергия» (Великие Луки) состоится сегодня, 29 июня, на стадионе «747». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, игра приурочена к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени.

Товарищеский матч начнется в 15:00. Ожидается, что на YouTube будет организована прямая видеотрансляция футбольной встречи. Билеты можно приобрести в кассах стадиона с 11:00. Все вырученные с билетов матча средства пойдут в региональный фонд «Святой равноапостольной княгини Ольги» на сертификаты и подарки новорожденным.

Региональная программа «Подарок новорожденному», инициированная губернатором региона Михаилом Ведерниковым, стартовала в Псковской области в День защиты детей, 1 июня.

«Подарок новорожденному» - еще одна мера поддержки материнства и детства, направленная на повышение рождаемости в Псковской области. Подарочные наборы получат все семьи, в которых родились дети с 1 января 2019 года. С начала года в регионе появилось на свет порядка 2 тысяч детей. Оператором программы выступает Благотворительный фонд развития Псковской области равноапостольной княгини Ольги.