Спорт

«ВДВ-Купол-ПЭМЗ» завоевал Кубок Пскова по футболу

«ВДВ-Купол-ПЭМЗ» завоевал Кубок Пскова по футболу. Десантники стали пятикратными победителями этих соревнований. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации футбола, обладателям Кубка награды вручал самый титулованный российский футболист Дмитрий Аленичев.

В Пскове определился победитель Кубка города по футболу. В финальном матче на стадионе ПДО встретились футболисты «ВДВ-Купол-ПЭМЗ» и «Автофаворита». В ходе встречи десантники забили четыре безответных мяча. Дублем отметился Павел Фролов, один гол забил Александр Иванов и ещё один мяч влетел в сетку ворот «Автофаворита» в результате автогола Артёма Лаврентьева. Лучшем игроком матча был признан Александр Зуев (ВДВ-Купол-ПЭМЗ).

После окончания финального поединка президент городской федерации футбола Андрей Аленичев вместе со своим прославленным братом Дмитрием Аленичевым вручили победителям золотые медали и кубок. Братья Аленичевы высказали футболистам свои напутствия, поздравили с Днем города, пожелали удачи и дальнейших успехов.