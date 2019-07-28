Спорт

Псковичи могут стать участниками всероссийской акции «Уличный красава»

Общероссийский народный фронт при поддержке министерства спорта РФ проводит всероссийскую акцию «Уличный красава» по футболу 5х5.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по спорту Псковской области, всероссийская акция «Уличный красава» по футболу 5х5 является многоэтапным физкультурно-спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации физической культуры и массового спорта среди детей по месту жительства.

I этап – муниципальный, проводится со 2 по 22 сентября 2019 года в муниципальных районах и городских округах.

II этап – региональный, проводится с 23 сентября по 6 октября 2019 года.

III этап – межрегиональный, проводится с 14 по 20

октября 2019 года. Финал Северо-Западного федерального округа. Место будет определена дополнительно.

IV этап – финальный проводится с 1 по 3 ноября 2019 года. Место проведения будет определено дополнительно.

К участию в акции на всех этапах допускаются команды юношей в двух возрастных подгруппах:

- младшая подгруппа: 14-15 лет;

- старшая подгруппа: 16-17 лет.

Состав команды 8 человек, в том числе 7 игроков, 1 тренер (представитель) команды.

Обязательным критерием допуска команд к участию в Акции является электронная регистрация на сайте уличныйкрасава.рф в соответствии с утвержденной инструкцией (не позднее 23.59 (мск) 20 августа 2019 года. Тренеру (представителю) команды необходимо зарегистрировать команду и заполнить профили каждого участника команды. К участию в акции допускаются игроки, имеющие полностью заполненный профиль.

Команды имеют право зарегистрировать 11 человек, в том числе 10 игроков, 1 тренера (представителя) команды. Дозаявки или замены игроков на сайте позднее 20 августа 2019 года недействительны. Команды, не прошедшие электронную регистрацию, к участию в акции не допускаются.

Комитет по спорту Псковской области приглашает дворовые команды муниципальных образований области принять участи во Всероссийской акции «Уличный красава» и зарегистрироваться на сайте уличныйкрасава.рф до 20 августа 2019 года.