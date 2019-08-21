Спорт

Юноши «Псков-747» сыграют в финале первенства России

Футболисты «Псков-747» 2002 года рождения в полуфинальном матче зонального этапа первенства России обыграли сверстников из петербургский «Звезды» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Олег Крайнов и Александр Коренблюм с пенальти, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации футбола.

В финальном матче подопечным Юрия Баскакова будет противостоять команда «Коломяги».

Отборочный этап первенства России по футболу среди юношей 2002 года рождения (U-17) проходит в Санкт-Петербурге с 22 по 27 августа на стадионе ЦФК СиЗ Московского района. В турнире принимают участие 12 команд Северо-Западного региона. Оба финалиста соревнований получают путевки в финальный турнир первенства России.