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Спорт

Юноши «Псков-747» сыграют в финале первенства России

27.08.2019 09:17|ПсковКомментариев: 0

Футболисты «Псков-747» 2002 года рождения в полуфинальном матче зонального этапа первенства России обыграли сверстников из петербургский «Звезды» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Олег Крайнов и Александр Коренблюм с пенальти, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации футбола. 

В финальном матче подопечным Юрия Баскакова будет противостоять команда «Коломяги».

Отборочный этап первенства России по футболу среди юношей 2002 года рождения (U-17) проходит в Санкт-Петербурге с 22 по 27 августа  на стадионе ЦФК СиЗ Московского района. В турнире принимают участие 12 команд Северо-Западного региона. Оба финалиста соревнований получают путевки в финальный турнир первенства России.

Теги: #псков-747 #футбол #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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