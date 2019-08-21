Спорт

Псковская команда «Стрела» стала финалистом турнира «Кожаный мяч»

В этом году решающие матчи Всероссийского финала «Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola» прошли на стадионе Смоленской государственной академии физической культуры спорта и туризма. За победу в финале сражались 70 сильнейших любительских футбольных команд со всей России. Псковскую область представляла команда «Стрела» из Пскова, которая успешно прошла все этапы соревнований. В матче за пятое место псковичи одержали победу над командой «Металлург» из Нижегородской области со счетом 2:1, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Coca-Cola HBC Россия.

Победителем турнира стала команда «Мотор-ЮИК» из Южноуральска, Челябинской области. При поддержке системы Coca-Cola в России победители соревнований смогут посетить товарищеский матч с участием национальной Сборной России.

В 2019 году игровой сезон «Кожаного мяча» стал еще увлекательнее для юных гостей мероприятия. Система Coca-Cola в России организовала для болельщиков развлекательную спортивную программу, где каждый желающий смог проявить футбольные навыки, отточить мастерство владения мячом, проверить меткость в спортивных конкурсах, а также получить спортивные призы и подарки.