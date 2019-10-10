Спорт

На стадионе «Экспресс» в Великих Луках проходит Международный турнир по футболу «Кубок братьев Аленичевых»

С 11 по 13 октября в городе Великие Луки на стадионе «Экспресс» проходит международный турнир по футболу «Кубок братьев Аленичевых» среди мальчиков 2011-2012 годов рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, в турнире принимают участие 12 команд. Родину братьев Аленичевых на этом турнире будут представляют 4 детских коллектива. На первом этапе все участники были разбиты на три группы – «А», «В» и «С».

В группе «А» борьбу ведут великолукские «Зенит-Экспресс» Сергея Грабаздина и «Зенит-Экспресс-12» Вячеслава Исаева, псковская «Стрела-Желтые» и «СШОР» из Твери.

В группе «В» играют великолукский «Экспресс-Авангард» Павла Иванова, псковская «Стрела-Синие», нелидовская «ДЮСШ» и «ДЮСШ» из Полоцка.

В группе «С» - великолукский «Экспресс» Вячеслава Бацака, смоленская «СШОР», «ДЮСШ» из Вышнего Волочка и «Гвардия» из Московской области.

Матчи проводятся на половине стандартного полы размером 30 х 55 метров. Состав играющих команд: 6 полевых игроков и вратарь. Продолжительность матча: два тайма по 20 минут с 5-минутным перерывом. Разрешены обратные замены.

По итогам группового этапа команды, занявшие 1-2 места и две лучшие команды, из занявших третьи места в каждой группе проведут четвертьфинальные матчи. Победители четвертьфиналов выходят в полуфинал. Далее финальный матч в борьбе за Кубок братьев Аленичевых.

Проигравшие в четвертьфиналах команды разыграют между собой 5-8 места и «Серебряный кубок турнира».

Квартет команд, не попавших в четвертьфинал по итогам группового этапа, разыграют между собой 9-12 места и «Бронзовый кубок турнира».