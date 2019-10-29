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Спорт

Почти 66 млн рублей направит Псковская область в 2020 году на развитие хоккея и футбола

02.11.2019 11:43|ПсковКомментариев: 1

Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте «Демография» в 2020 году направят почти 66 млн рублей на развитие двух массовых видов спорта - хоккея и футбола. За счет этих средств планируется обновить материально-техническую базу Ледового дворца в Пскове, которая не проводилась ни разу с момента его открытия в 90-х годах прошлого века, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по спорту Псковской области Ивана Штылина.

«В следующем году за счет федерального бюджета удастся поддержать два вида спорта, имеющих большую популярность среди жителей региона. Направим 25 млн рублей на закупку спортивно-технологического оборудования для школы хоккея Псковской области. И 40 млн рублей из федерального бюджета направим на приобретение комплекта искусственного футбольного поля и его оборудования», - сказал Штылин, уточнив, что на эти два направления из регионального бюджета планируется выделить порядка 700 тыс. рублей.

По его словам, подобная «масштабная финансовая поддержка развитию хоккея» в Псковской области оказывается впервые. «Это очень значимо для региона. Появится новое хоккейное оборудование, в том числе тренажеры для хоккеистов, ледозаливочная машина, борта, сетки. Благодаря этому повысим качество тренировочного процесса и подготовки спортсменов. Обновление материальной базы хоккейной такой масштабной ни разу не проводилось. Ледовый дворец был открыт в 90-е годы и требует обновления. И это будет первое такое масштабное обновление», - сказал Штылин.

Он также добавил, что на данный момент хоккеем в Псковской области «занимаются граждане всех возрастов». «В регионе есть и ночная хоккейная лига среди ветеранов, и регулярно проводятся детские турниры», - отметил председатель комитета по спорту Псковской области.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт - норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

Теги: #хоккей #футбол
Источник: Псковская Лента Новостей
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