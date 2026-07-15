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Самый спортивный трудовой коллектив выбирают в Псковской области

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Самую спортивную трудовую команду выбирают в Псковской области, принять участие в состязании можно до 13 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе. 

«Докажите, что ваш коллектив самый дружный и самый спортивный. Собирайте команду, определите лидера и присоединяйтесь к соревнованиям, - призвали в облсовпрофе. - Неважно, где вы работаете, в офисе, на предприятии, в школе, больнице или учреждении. Главное — командный настрой и желание достигать побед!»

Состязания проходят в рамках всероссийского спортивного марафона «Единой России» «Сила России». 

Каждый участник марафона может проявить себя в личном и командном рейтингах, которые формируются на основе ежедневной активности. Баллы начисляются за пройденные шаги, пульсовые тренировки и регистрацию на мероприятия.

Подробнее об условиях участия можно узнать здесь.

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