 
Спорт

Около двух десятков элементов доставили на площадку для сдачи ГТО в Порхове

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Элементы спортивной площадки для сдачи норм ГТО на порховском стадионе начнут устанавливать в ближайшее время. Об этом в своем канале в Мах сообщил депутат Псковской городской Думы, председатель Федерации хоккея на траве Псковской области Антон Мороз. 

Фото: глава Порховского муниципального округа Юрий Семенов

«Хорошие новости из Порхова: на городской стадион, где идет строительство спортивной площадки для сдачи норм ГТО, завезли всё необходимое оборудование. <...> Около двух десятков элементов, включая тренажеры, турники, мягкое покрытие и другие необходимые вещи, будут установлены в самое ближайшее время. Это хороший пример работы федеральных проектов на местах. В частности, речь идет о проекте "Спорт – норма жизни"», - сообщил Антон Мороз.

 

Депутат считает, что в последние годы спорт для населения стал весомой потребностью, что видно по обращениям граждан. 

«Жители обращаются к нам с просьбами расширить инфраструктуру спорта: площадки во дворах, пришкольные стадионы и ФОКОТы, залы для тренировок и многое другое. Эти запросы анализируются и найдут отражение в Народной программе на 2026-2030 годы, которая, в свою очередь, будет "увязана" с президентскими профильными национальными проектам. Как человек, занимающийся спортом всю сознательную жизнь, радуюсь позитивным переменам и стараюсь способствовать развитию инфраструктуры спорта!» - добавил Антон Мороз.
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Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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