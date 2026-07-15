Около двух десятков элементов доставили на площадку для сдачи ГТО в Порхове

Элементы спортивной площадки для сдачи норм ГТО на порховском стадионе начнут устанавливать в ближайшее время. Об этом в своем канале в Мах сообщил депутат Псковской городской Думы, председатель Федерации хоккея на траве Псковской области Антон Мороз.

Фото: глава Порховского муниципального округа Юрий Семенов

«Хорошие новости из Порхова: на городской стадион, где идет строительство спортивной площадки для сдачи норм ГТО, завезли всё необходимое оборудование. <...> Около двух десятков элементов, включая тренажеры, турники, мягкое покрытие и другие необходимые вещи, будут установлены в самое ближайшее время. Это хороший пример работы федеральных проектов на местах. В частности, речь идет о проекте "Спорт – норма жизни"», - сообщил Антон Мороз.

Депутат считает, что в последние годы спорт для населения стал весомой потребностью, что видно по обращениям граждан.