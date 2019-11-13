Спорт

Юные футболисты из Невеля посетили спортивный парк в рамках проекта «Единой России»

Посещение спортивно-развлекательного парка «Простория» организовал для невельской команды «Юность» партийный проект «Детский спорт». Ранее школьники вошли в 20-ку лучших сборных по итогам Всероссийского фестиваля дворового футбола. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Команда прибыла в Псков 17 ноября в полном составе. В первую очередь юные футболисты и их тренер Александр Дмитриев встретились с Юрием Сорокиным, заместителем секретаря «Единой России» и председателя областного Собрания депутатов, региональным координатором партпроекта «Детский спорт», благодаря которому они получили возможность показать свое мастерство на федеральном уровне и приехать сегодня в областной центр.

Юрий Сорокин поздравил ребят с успешным выступлением на соревнованиях и пожелал достижения новых спортивных высот. В подарок детям он предусмотрел спортивный инвентарь для занятий футболом, а увлекающемуся рыбалкой наставнику – личный презент для хобби.

«Дворовый футбол - это новое направление в нашем проекте. Ребята из команды «Юность» города Невеля первыми из дворовых команд отправились защищать честь региона на соревнования такого высокого уровня. На спортивном фестивале в Москве они показали стойкость, упорство, характер и отличную спортивную подготовку. Все это позволило им достойно справиться с задачей - из 11 сыгранных матчей проигран только один (по пенальти)», - сказал куратор партпроекта «Детский спорт» и пригласил дворовые сборные по футболу активно участвовать в турнире в 2020 году.

А для нынешних победителей областных и участников всероссийских соревнований сегодня была организована познавательно-развлекательная программа. Они посетили интерактивный музей науки, прошли спортивный квест, провели свободное время на батутах и скалодроме. В завершение ребят угостили обедом в ресторане общественного питания, который они выбрали сами.

Напомним, проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.