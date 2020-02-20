Вратарь и форвард из Пскова признаны лучшими игроками турнира в Петербурге

Двое футболистов клуба «Псков-747» стали лауреатами традиционного Зимнего турнира на призы полномочного представителя президента России в СЗФО. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы соревнований, лучшим вратарем признан голкипер нашего клуба Денис Долгий. Лучшим нападающим назван капитан «747» Антон Шишаев. Кроме них, лауреатами стали: защитник - Андрей Яковлев («Звезда»), полузащитник - Владислав Шепелев («Ленинградец»), бомбардир - Юрий Галеев («Звезда») - 5 мячей, игрок - Сергей Костин («Ленинградец»).
Напомним, по итогам турнира «Псков-747» занял второе место.
Второй год подряд победителем стала команда «Ленинградец» (Ленинградская область).