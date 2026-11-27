Этап Всероссийского фестиваля спорта адаптивной художественной гимнастики «Журавлик надежды и Новые горизонты» пройдет в Пскове 28 ноября. Спортивное мероприятие состоится на стадионе «Электрон» на улице Киселева, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и далее: Центр Доступной Абилитации «Добрея»

Фестиваль организован при поддержке Федерации художественной гимнастики адаптивного спорта России, Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Пскова и АНО Центр Доступной Абилитации «Добрея».

Главными целями фестиваля организаторы называют вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в занятия спортом, их социализацию и укрепление дружественных связей между регионами.

Программа начнется в 09:30 со специального блока, в котором выступят нормотипичные спортсмены в поддержку фестиваля. Торжественное открытие, парад участников и приветствия организаторов запланированы на 12:00.

С 12:30 стартует соревновательная программа. Юные гимнасты из Пскова, Великих Лук, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода выступят в индивидуальных и групповых упражнениях.

В 15:00 состоятся групповые выступления команд из Санкт-Петербурга, Пскова, Великих Лук и Великого Новгорода. В 15:30 начнутся соревновательные выступления девочек среднего и старшего уровня подготовки. Подведение итогов и финальное награждение запланированы на 16:36.

Участники выступят в нескольких категориях: «Феерия» — для спортсменов с ментальными нарушениями, «Ода» — с физическими ограничениями, «Аллегория» — со слуховыми дисфункциями, «Эклектика» — с множественными нарушениями. Также предусмотрена категория «Юнифайд», в которой в паре выступают спортсмен с ОВЗ и нормотипичный партнер.

В рамках фестиваля спортсмены выполнят нормативы по физической и технической подготовке, а также соревновательные упражнения с мячом, обручем, булавами, скакалкой и лентой.

Победителей и призеров в каждой категории и уровне подготовки наградят медалями и грамотами Федерации художественной гимнастики адаптивного спорта России. Все участники получат памятные подарки.

Начало фестиваля — 28 ноября в 09:30. Место проведения — стадион «Электрон» в Пскове на улице Киселева.