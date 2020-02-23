Спорт

Михаил Ведерников готов возглавить Наблюдательный совет псковского футбольного клуба

Работа по поддержке футбола в Псковской области будет кардинально перестроена. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Детский футбол, как самое важное направление, полностью принимаем на плечи регионального и городского бюджета. На эти цели предусмотрено 20 + 5 млн рублей, на которые будут содержаться 350 начинающих спортсменов и 16 тренеров. Что касается профессиональных игроков (команда из 23 спортсменов и 4 тренеров), его обеспечением займется Попечительский совет и Наблюдательный совет», - заявил он.



Видео - Instagram Михаила Ведерникова

По словам главы региона, основной задачей Попечительского и Наблюдательного советов будет привлечение внебюджетных средств, чтобы у псковской команды «всегда были спонсоры и понятная система поддержки и, что не менее важно, четкая и эффективная система контроля».

Михаил Ведерников заверил, что готов принять в этой работе самое активное участие, а также отметил, что готов возглавить Наблюдательный совет псковского профессионального футбольного клуба.

Губернатор также упомянул, что отдельно прорабатывается вопрос содержания стадиона «Локомотив». «Ежегодная потребность «Локомотива» составляет 3,7 млн рублей, что для города довольно существенно. За счет средств нацпроекта (40 млн рублей) обновим поле, будем оказывать постоянную поддержку для его содержания», - поделился он.

«Футбол - самый популярный вид спорта, и наша задача - сделать все необходимое для его предсказуемого и системного развития», - заключил Михаил Ведерников.

Добавим, что запись сопровождается хэштегами: #СпортНормаЖизни, #ВсеПрозрачно, #ВсеПодКонтролем, #ТеперьВсевБелую и другими.