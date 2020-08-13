Новый «Электрон»: Александр Братчиков рассказал, что ждет псковский стадион

В здоровом городе - здоровый стадион. Так можно было бы перефразировать широко известный афоризм, говоря о приоритетах развития городских территорий. В этом смысле Пскову последние годы везет: власти всерьез взялись и за «Машиностроитель», и за «Локомотив». Более определенной выглядит с недавних пор и дальнейшая судьба стадиона «Электрон». Глава администрации города Пскова Александр Братчиков рассказал Псковской Ленте Новостей о том, что ждет единственный стадион Завеличья.
- Александр Николаевич, как сейчас развивается ситуация с освоением территории «Электрона» и прилегающих к ней земель?
- В настоящее время площади стадиона объединены со Степановским лужком и принадлежат государству - это дает «Электрону» шанс на развитие. Напомню, раньше они находились в частных руках, у одного из потенциальных инвесторов, который изначально предполагал там строительство жилых многоквартирных домов.
Часть этой территории в ближайшее время займет музей «Россия - моя история». Уже разработан проект: это будет большой исторический музей, с большой парковкой, большой территорией для проведения массовых мероприятий. Это будет музей, рассказывающий о самых разных страницах истории Псковской области: экспозиции познакомят гостей с событиями разных эпох, с героями Великой Отечественной войны, с личностями, которые родились или проживали на территории нашего региона. Я думаю, музей станет важной точкой притяжения для наших горожан и туристов. На строительство музея выделены средства из бюджета.
Что касается Степановского лужка - там предполагается прогулочная парковая зона. Эта территория подтопляемая, возводить какие-то объекты капстроительства там запрещено. Будут обустроены дорожки, в том числе велосипедные, в зимнее время, если зимы будут снежными, можно будет там кататься на лыжах.
Мы пока не понимаем источников финансирования - за счет чего будет все делаться. Предполагаем, что частично за счет программы «Комфортная городская среда», может быть, в дальнейшем появятся еще какие-то дополнительные источники.
- Многих горожан беспокоит в большей степени дальнейшая судьба стадиона «Электрон»: среди жителей муссируются разного рода слухи, о которых вы наверняка слышали. Стадион останется стадионом?
- Да, эта территория сохранит свой функционал. Мы обсуждали данный вопрос с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и договорились о том, что земля, которая не будет задействована под территорию музея, будет передана муниципалитету. Это будет муниципальная городская территория.
При участии главного архитектора Псковской области Евгения Шапкина в настоящее время создается концепция спортивного пространства. Возможно, сам стадион немного изменится с точки зрения наполнения. В рамках совместного выезда на объект с губернатором области состоялась беседа с общественниками, которые рассказали о том, что бы они хотели видеть на «Электроне». Все больше мы склоняемся к тому, что там необходим не большой стадион (у нас есть «Машиностроитель» и «Локомотив», где сейчас идет реконструкция), а маленькие площадки для проведения турниров по мини-футболу, баскетболу, волейболу.
Безусловно, когда концепция будет до конца разработана, мы ее будем согласовывать с общественностью, обязательно представим все на обсуждение и рассмотрение. Думаю, это произойдет через один-два месяца.
- Многих также беспокоит транспортная доступность будущего спортивно-развлекательного пространства. Как будет решаться эта проблема?
- В рамках большого проекта продолжается строительства дороги на улице Кузбасской дивизии от улицы Народной до Юбилейной. Соответственно, будет подъезд к заводу, у жителей того района появится полноценная транспортная артерия. Кроме того, проектом предусмотрены большие парковочные места у перинатального центра и стоматологической поликлиники.
- 8 сентября состоятся публичные слушания по вопросу внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Город Псков». В соцсетях псковские общественники высказывают предположение, что в результате изменений в городской генплан вся территория стадиона «Электрон» превратится из рекреационной зоны в общественно-деловую, что, по их мнению, не соответствует целям и задачам сохранения стадиона. Насколько обоснованы опасения горожан?
- Назначение будет изменено лишь для того участка, где будет строиться музей «Россия - моя история»: по закону, такие проекты нельзя реализовывать в зонах Р. Спорт останется там, где он есть. Никаких объектов капитального строительства там не появится.
Эта территория, повторюсь, будет передана муниципалитету с одной целью - для развития физкультуры и спорта, оздоровительной гимнастики. Любой житель города сможет прийти на стадион, чтобы побегать, поиграть в футбол или баскетбол, там не будет каких-то заборов, отдельных входов. Предполагается только обустройство небольшой площадки для предоставления инвентаря в аренду, тех же велосипедов, роликов, лыж. Зимой, возможно, там будет заливаться каток.
- С вашей точки зрения, почему тема «Электрона» вызывает такой вал обсуждений, мнений среди общественников?
- Больше пока не о чем рассуждать. Были другие поводы, например, музыкальная школа, - о ней говорили. 20 августа будет открытие музыкальной школы, - кстати, приглашаем всех, кто хочет принять участие в этом событии и сравнить, как все было и как стало. Теперь общественникам уже скучно это обсуждать. Закончилась история - нашли новую тему. Общественникам всегда надо о чем-то говорить. «Электрон» закончим, наверное, найдется новая тема...
- Если заглянуть в будущее: могут ли псковичи, допустим, жители Запсковья, надеяться на то, что появится еще один стадион?
- На ближайшее время ничего глобального пока не планируем: мы сейчас должны закончить начатое. Во-первых, «Машиностроитель» - мы введем в эксплуатацию шикарный, очень красивый стадион. Во-вторых, близится к завершению капитальный ремонт стадиона «Локомотив»: там меняют покрытие, асфальтируют дорожки.
В ближайшее время будет введен в эксплуатацию большой ФОКОТ (физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа - от ред.) рядом с 19 школой. Там смогут заниматься по графику школьники не только из 19, но и из 10 школы, а также дети из расположенных поблизости детских садов.
Кроме того, по поручению губернатора в Пскове ведется установка площадок для воркаута.
Беседовала Елена Никитина