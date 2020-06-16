Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
План Б Что происходит на Инженерной?
Военная ипотека
Правила использования газа
Дом, где хочется остаться
Резиновые сапоги: за и против
рывок нацпроекта «культура»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Маски сброшены
«Поэт и правдоруб» Шо, опять??
Найти и обезвредить
 
 
 
ещё Общество 16.06.2020 11:146 Коронавирус в Псковской области: рано говорить о снятии ограничений 16.06.2020 13:320 Четырех мировых судей назначили в Псковской области 16.06.2020 13:270 Более 32 млн рублей получат псковские НКО по итогам конкурса Фонда президентских грантов 16.06.2020 13:250 Трое уполномоченных сохранили свои должности в Псковской области 16.06.2020 13:070 Региональный этап конкурса «Педагог-психолог России» стартовал в Псковской области 16.06.2020 12:510 Вера Емельянова: Стадион «Электрон» должен сохранить свое назначение и получить новое развитие
 
 
 
Самое популярное 13.06.2020 09:0023 Ефремов выступил с видеообращением по поводу смертельного ДТП 15.06.2020 09:146 Число зараженных коронавирусом в Псковской области возросло до 1901 человека 14.06.2020 11:015 1838 человек заразились коронавирусом в Псковской области 13.06.2020 09:5712 1740 человек заразились коронавирусом в Псковской области 14.06.2020 14:004 Новый очаг заражения COVID-19 зафиксирован в Себежском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Вера Емельянова: Стадион «Электрон» должен сохранить свое назначение и получить новое развитие

16.06.2020 12:51|ПсковКомментариев: 0

Псковский стадион «Электрон» должен сохранить свое назначение и получить новое развитие. Такое мнение высказала первый заместитель губернатора области Вера Емельянова 16 июня на 47-й сессии регионального парламента при обсуждении нового проекта охранной зоны для церкви Жен-Мироносиц, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вера Емельянова рассказала, что в рамках реализации проекта по развитию общественного пространства города и туристической инфраструктуры Пскова принималось решение, которое позволит выполнить целый ряд задач по созданию современных инструментов развития города и региона, туризма и бизнеса.

Речь идет о создании гуманитарно-спортивного центра. Существующие на площадке объекты нуждаются в реконструкции. В результате принятия депутатами решения о новых охранных зонах появляются новые объекты, которые соответствуют сегодняшнему времени, духу и потребностям людей, подчеркнула первый вице-губернатор. «Мы сегодня предлагаем реализацию практически готового проекта парка "Россия - моя история"», - рассказала Вера Емельянова. Такие проекты реализованы уже в 15 субъектах РФ. В 2018 году Псковская область подала заявку, в 2019 году на эту заявку выделены средства, которые уже учтены и находятся в бюджете.

Вера Емельянова назвала исторический парк уникальным проектом. Лучшего места для демонстрации культурно-исторической площадки в Пскове, по ее словам, не нашли. Сама территория давно требует благоустройства, нужны серьезные вложения. «Развивая весь комплекс в этом районе, мы украсим город и создадим условия для привлечения внимания жителей других территорий и зарубежных стран», - сказала первый замгубернатора.

Вопросы, которые задают эксперты, по ее словам, возможны для обсуждения. Вера Емельянова подчеркнула, что на каждом этапе и на каждом шагу выполнялись все требования законодательства – заключение Минкульта, прокуратуры и историческая экспертиза.

Проект исторического парка, по ее мнению, позволит решить ряд задач развития музейного потенциала. Не все коллекции Псковского музея сейчас можно разместить на музейных площадях. Парк рассчитан на разные категории населения. В историческом парке будут интерактивные площадки, места для встреч и организации досуга разных интересов. «Это будет реальная общественно-деловая площадка», - сказала Вера Емельянова.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поинтересовался, сохранится ли возможность для занятия спортом и какова судьба самого стадиона «Электрон». Вера Емельянова ответила, что депутатам представили визуализацию, а не готовый проект. По ее словам, стадион должен сохранить свое назначение и получить новое развитие.

Теги: #псковское областное собрание #Электрон #Россия - моя история
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к всеобщей вакцинации от коронавируса?
В опросе приняло участие 229 человек
16.06.2020, 13:320 Четырех мировых судей назначили в Псковской области 16.06.2020, 13:270 Более 32 млн рублей получат псковские НКО по итогам конкурса Фонда президентских грантов 16.06.2020, 13:250 Трое уполномоченных сохранили свои должности в Псковской области 16.06.2020, 13:120 Группу Little Big заподозрили в плагиате
16.06.2020, 13:070 Региональный этап конкурса «Педагог-психолог России» стартовал в Псковской области 16.06.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Николаем Теслей 16.06.2020, 12:510 Вера Емельянова: Стадион «Электрон» должен сохранить свое назначение и получить новое развитие 16.06.2020, 12:450 В автобусах №17 запустили аудиогид по страницам путеводителя «Прогулки по Пскову»
16.06.2020, 12:383 Новые охранные зоны утверждены для церкви Жен-Мироносиц в Пскове 16.06.2020, 12:244 Губернатор остался доволен качеством и темпом дорожных работ в Пскове 16.06.2020, 12:180 Псковская таможня пресекла вывоз ценной книги на территорию Евросоюза 16.06.2020, 12:140 Медикам в Новосокольниках и Пыталово передали защитные костюмы
16.06.2020, 12:080 Иностранец и его пособница наказаны за попытку подкупить псковского пограничника 16.06.2020, 12:050 Банк «Открытие» предложил ипотеку по ставке 5,99% 16.06.2020, 12:030 В Псковской области установлены дополнительные ограничения продажи алкоголя 16.06.2020, 11:590 Ремонт Октябрьского виадука в Пскове начнется в 2021 году
16.06.2020, 11:491 Ремонт на улице Инженерной в Пскове идет с опережением графика на месяц 16.06.2020, 11:440 В Псковской области отменят предельный размер земельных участков для многодетных 16.06.2020, 11:420 Одна из самых сильных гроз прошла в Пскове в ночь на 16 июня 16.06.2020, 11:391 Образование кандидата в мировые судьи Пскова вызвало сомнения
16.06.2020, 11:320 Качество гарантийного ремонта на улице Воеводы Шуйского проверил губернатор 16.06.2020, 11:290 Администрация Пскова собирается взять кредит в 50 млн рублей на покрытие временных кассовых разрывов 16.06.2020, 11:240 Работавшего на пилораме псковича ищет уголовный розыск 16.06.2020, 11:220 Лимит по госпрограмме кредитования под 2% для Сбербанка увеличен более чем на 70 млрд рублей
16.06.2020, 11:146 Коронавирус в Псковской области: рано говорить о снятии ограничений 16.06.2020, 11:111 В Совфеде предлагают сократить новогодние каникулы в 2021 году 16.06.2020, 11:052 После уборки свалок на месте гибели экипажа майора Гудина вновь складируют мусор 16.06.2020, 11:000 Полицейские задержали великолучанина, порезавшего оппонента в ходе конфликта
16.06.2020, 10:490 Грозы с усилением ветра ожидаются в ближайшие часы в Псковской области 16.06.2020, 10:350 «Эхономика»: О роли и месте Псковского облпотребсоюза в современном обществе расскажет Николай Тесля 16.06.2020, 10:272 Псковский архитектор просит депутатов областного Собрания не поддерживать проект новых охранных зон 16.06.2020, 10:140 Жители района станции Березки в стихах просят власти Пскова о ямочном ремонте
16.06.2020, 10:065 Псковича без положительного теста на коронавирус госпитализировали в ковид-центр 16.06.2020, 10:011 Михаил Ведерников: Без помощи федерального центра усилить темпы газификации будет сложно 16.06.2020, 09:571 Снимать напряжение в 12 точках научили осужденных психологи себежской колонии 16.06.2020, 09:446 Елена Бибикова рассказала, индексацию каких пособий гарантируют поправки в Конституцию
16.06.2020, 09:370 Опрос: Выпускники школ стали меньше стремиться в вузы и больше - в колледжи 16.06.2020, 09:376 1996 человек заразились коронавирусом в Псковской области 16.06.2020, 09:330 Более 50 псковских СНТ заключили с «Экопромом» договор на вывоз ТКО 16.06.2020, 09:211 Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ
16.06.2020, 09:200 В Пскове из-за сильного дождя нарушилась работа двух светофоров 16.06.2020, 09:130 Женщина скончалась в островской больнице после наезда ВАЗа 16.06.2020, 09:060 Проблемы с электропроводкой стали причиной пожаров в Псковском и Печорском районах 16.06.2020, 09:050 У российских оперативников появится пистолет скрытого ношения
16.06.2020, 08:570 Пскович получил ожоги рук при пожаре в квартире на улице Чехова 16.06.2020, 08:511 В псковском Росреестре рассказали, как не платить налог за утраченную недвижимость 16.06.2020, 08:440 Названа самая перспективная для карьеры сфера 16.06.2020, 08:310 В США возобновят смертную казнь
16.06.2020, 08:154 Испытания вакцины от коронавируса на людях начнутся в России в ближайшие дни 16.06.2020, 08:015 Салат из огурцов и помидоров медики назвали опасным 16.06.2020, 07:450 Банки ожидают снижения ключевой ставки до 5 процентов 16.06.2020, 07:300 До 30 градусов тепла обещают псковские синоптики 16 июня
16.06.2020, 07:150 В России начался личный прием заявлений о голосовании по месту нахождения 16.06.2020, 07:040 Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 8 миллионов 15.06.2020, 23:290 Путин заявил о необходимости поменять обветшалые нормы в строительстве 15.06.2020, 23:100 Житель Псковской области лишился свободы за кражу из дачного дома
15.06.2020, 22:470 Два сайта с поддельными водительскими правами заблокированы благодаря пыталовской прокуратуре 15.06.2020, 22:4710 Михаил Ведерников: Участие в общероссийском голосовании будет абсолютно безопасным 15.06.2020, 22:380 27-летний сотрудник Пушкинского музея-заповедника погиб в ДТП 15.06.2020, 22:300 Аттестаты вручили выпускникам Печорской гимназии
15.06.2020, 22:230 Жителя Опочки приговорили к 7 месяцам тюрьмы за несоблюдение ограничений 15.06.2020, 22:090 В госархиве Псковской области рассказали, сколько платили за отстрел волков в 1945 году 15.06.2020, 22:010 Псковичка получила поздравление секретаря генсовета «Единой России» 15.06.2020, 21:551 Зоозащитная организация «Шанс» построит приют для животных в Пскове
15.06.2020, 21:400 До 5 лет тюрьмы грозит жителю Пыталовского района за избиение полицейского 15.06.2020, 21:249 Псков не вошел в число городов, где пройдет парад в честь 75-летия Победы 15.06.2020, 21:210 Псковичи стали чаще звонить в call-центры «Экопрома» 15.06.2020, 21:150 Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
15.06.2020, 20:579 В ОЭЗ «Моглино» планируют производить экологически чистые троллейбусы и электробусы 15.06.2020, 20:560 В ложном доносе о краже обвиняется жительница Пыталовского района 15.06.2020, 20:4912 День рождения отпраздновал кот владыки Тихона 15.06.2020, 20:440 Опочанин отправился в тюрьму за кражу бензонасоса и велосипедов
15.06.2020, 20:300 Новая дорожная разметка в деревне Портянниково сделала местных жителей «людьми второго сорта» 15.06.2020, 20:250 В Пскове сотрудники полиции вывели 10 человек и 2 питомцев из горящего дома. ФОТО. ВИДЕО 15.06.2020, 20:140 Прокуратура выявила нарушения при реализации нацпроекта в Пыталово 15.06.2020, 20:000 На сэкономленные средства по нацпроекту отремонтируют два участка дорог в Порховском районе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.