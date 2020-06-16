Общество

Вера Емельянова: Стадион «Электрон» должен сохранить свое назначение и получить новое развитие

Псковский стадион «Электрон» должен сохранить свое назначение и получить новое развитие. Такое мнение высказала первый заместитель губернатора области Вера Емельянова 16 июня на 47-й сессии регионального парламента при обсуждении нового проекта охранной зоны для церкви Жен-Мироносиц, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вера Емельянова рассказала, что в рамках реализации проекта по развитию общественного пространства города и туристической инфраструктуры Пскова принималось решение, которое позволит выполнить целый ряд задач по созданию современных инструментов развития города и региона, туризма и бизнеса.

Речь идет о создании гуманитарно-спортивного центра. Существующие на площадке объекты нуждаются в реконструкции. В результате принятия депутатами решения о новых охранных зонах появляются новые объекты, которые соответствуют сегодняшнему времени, духу и потребностям людей, подчеркнула первый вице-губернатор. «Мы сегодня предлагаем реализацию практически готового проекта парка "Россия - моя история"», - рассказала Вера Емельянова. Такие проекты реализованы уже в 15 субъектах РФ. В 2018 году Псковская область подала заявку, в 2019 году на эту заявку выделены средства, которые уже учтены и находятся в бюджете.

Вера Емельянова назвала исторический парк уникальным проектом. Лучшего места для демонстрации культурно-исторической площадки в Пскове, по ее словам, не нашли. Сама территория давно требует благоустройства, нужны серьезные вложения. «Развивая весь комплекс в этом районе, мы украсим город и создадим условия для привлечения внимания жителей других территорий и зарубежных стран», - сказала первый замгубернатора.

Вопросы, которые задают эксперты, по ее словам, возможны для обсуждения. Вера Емельянова подчеркнула, что на каждом этапе и на каждом шагу выполнялись все требования законодательства – заключение Минкульта, прокуратуры и историческая экспертиза.

Проект исторического парка, по ее мнению, позволит решить ряд задач развития музейного потенциала. Не все коллекции Псковского музея сейчас можно разместить на музейных площадях. Парк рассчитан на разные категории населения. В историческом парке будут интерактивные площадки, места для встреч и организации досуга разных интересов. «Это будет реальная общественно-деловая площадка», - сказала Вера Емельянова.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поинтересовался, сохранится ли возможность для занятия спортом и какова судьба самого стадиона «Электрон». Вера Емельянова ответила, что депутатам представили визуализацию, а не готовый проект. По ее словам, стадион должен сохранить свое назначение и получить новое развитие.