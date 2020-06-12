Общество

Михаил Ведерников развеял опасения псковичей по поводу судьбы стадиона «Электрон»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников развеял опасения жителей по поводу судьбы стадиона «Электрон».

В ходе видеообращения, опубликованного в Instagram, он отметил, что в последнее время опять пытаются нагнетать ситуацию, что на месте стадиона «Электрон» будет построен какой-то комплекс, а стадиона больше не будет.

«Это полная ерунда. Ответственно вам заявляю и хочу напомнить, что мы пресекли планы по застройке элитным жильем данного участка земли. Более того, администрация Псковской области приобрела этот участок земли в собственность Псковской области именно для того, чтобы там точно никто ничего не построил», – подчеркнул губернатор.

По его словам, сейчас регион пытается получить финансирование на реализацию крупного проекта строительства гуманитарно-спортивного комплекса, в который будут входить спортивные сооружения, в том числе реконструированный в тех же границах стадион «Электрон», ряд новых спортивных объектов, музей «Россия - Моя история» и гуманитарно-спортивный центр.

«Это очень финансовоемкий проект, он стоит более 4 млрд рублей. Наверное, у нас не получится сделать так быстро, как мы хотели, потому что значительные федеральные, да и региональные средства потрачены на борьбу с коронавирусом», – отметил Михаил Ведерников, но заверил, что в любом случае на 2021 год область будет подавать территорию стадиона «Электрон» в федеральные проекты.

«Как минимум, рассчитываем, что у нас будет возведен музей «Россия – Моя история» с благоустроенной территорией, и будет возможность привести в порядок стадион «Электрон». А если будут дополнительные возможности, тогда мы дополним эту территорию рядом спортивных объектов», – заключил Михаил Ведерников.