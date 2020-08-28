Спорт

Новую спортплощадку установили для псковских сирот

Новая спортивная площадка появилась в псковском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе проверки с участием специалистов Роспотребнадзора установлено, что на территории учреждения отсутствовало спортивное оборудование в соответствии с росто-возрастными особенностями детей.

Только после прокурорского представления на территории учреждения для воспитанников установили новую спортплощадку.



