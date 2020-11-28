Спорт

В Псковской дивизии ВДВ проходит чемпионат по мини-футболу

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении проходит чемпионат по мини-футболу. Как сообщила группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск минобороны, в период с 10 ноября по 13 декабря, в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении проводится первенство соединения по мини-футболу среди частей и подразделений.

Открытие чемпионата прошло в спортивном комплексе «Старт», на территории соединения.

В нем принимают участие более 250 военнослужащих из 24 сборных команд, представляющих воинские части и отдельные подразделения. Соревнования проводятся по смешанной системе: сначала – в подгруппах, затем пройдут матчи с выбыванием проигравших команд.

По итогам чемпионата командованием гвардейского соединения, в торжественной обстановке, лучшие команды и самые результативные игроки будут награждены кубками и грамотами.