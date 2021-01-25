Спорт

Известный псковский футболист Андрей Аленичев отметил 50-летие

50-летний юбилей отметил сегодня, 27 января, директор ДЮСШ «Стрела», президент федерации футбола города Пскова, известный псковский футболист, 90-х и 2000-х годов, мастер спорта по футболу Андрей Аленичев.



Фото Андрея Лупанова

Андрей Аленичев родился 27 января 1971 года в г. Великие Луки, воспитанник великолукского футбола, первый тренер - Леонид Иванович Алексеев (ДЮСШ «Экспресс»), потом занимался у Георгия Ивановича Яковлева (ДЮСШ «Спартак»). Учился в средней общеобразовательной школе № 6 (Великие Луки). Выпускник Великолукского государственного института физической культуры 1996 г. (ныне академия).

Футбольную карьеру Андрей Аленичев начинал в псковском «Машиностроителе» в 1990 году. Дебютировал 22 апреля в гостевом матче против ЦСКА-2 (Москва). В сезонах 1994-95 играл за «Самобор» (Хорватия) и «Генк» (Бельгия). Затем выступал за команды «Энергия» (Великие Луки), ФК «Псков», «Псков-2000» и «Псков-747» (2008 г.).

Всего в Первенстве и Кубке России провел 315 игр (76 голов).

По завершении игровой карьеры Андрей Аленичев стал тренером. В сезоне-2009 был главным тренером «Псков-747», в сезонах-2017-2018 главным тренером ФК «Автофаворит» (Псков). С 2011 года является директором футбольной школы «Стрела» (Псков).