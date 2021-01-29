Спорт

Александр Коновалов о ФК «Псков»: Нам удалось создать прозрачный клуб

«Нам удалось создать чистый прозрачный клуб, хоть он теперь и не во Втором дивизионе», - сказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель областной федерации футбола, замглавы администрации Пскова Александр Коновалов.

Напомним, год назад стартовала реформа псковского футбола, которая преследовала задачи по обеспечению прозрачности финансовых потоков и созданию ресурсного футбольного центра.

«Прозрачнее вся эта история стала. Создан ФК "Псков", состав учредителей дополнен представителями муниципалитета, федерации футбола и областной администрации в лице спорткомитета. Финансирование клуба — это на 99% бюджетные средства в виде субсидий из регионального и местного бюджетов», - пояснил гость студии.

Бизнес в псковский футбол, по его словам, «пока не пришел». «Мы с наблюдательным советом решили, что в этот тяжелый пандемийный год (2020 - ред.) задача бизнеса - выжить, поэтому выкручивать им руки и просить спонсорскую помощь на футбольный клуб было бы некорректно в то время, когда бизнес и так очень помогал медработникам», - отметил Александр Коновалов.

Теперь, после того, как удалось создать «чистый прозрачный клуб», «все футбольное хозяйство должно вылиться в пирамиду, где будет четко градироваться массовость, и она априори должна перерасти в мастерство». «Получилось ли это? Пока нет, - резюмировал гость студии. - В ближайшее время нам предстоит, теперь уже не по доброй воле, а по необходимости, приступить к следующему этапу — создать пирамиду учреждений, кружков и секций. Для себя я вижу, что еще нужно будет провести некую реформу футбольного клуба, придать ему статус регионального центра подготовки футболистов. Это даст больше возможностей, в том числе для привлечения финансовых средств на развитие этого вида спорта».