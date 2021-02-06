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Спорт

Очные соревнования по шахматам проходят в Пскове

08.02.2021 10:21|ПсковКомментариев: 0

Открытое первенство Пскова 2021 года по шахматам среди девочек и мальчиков 2014 года рождения и моложе стартовало в субботу, 6 февраля. Как сообщил Псковской Ленте Новостей президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов, почти целый год в регионе такие соревнования для детей были запрещены в связи с распространением коронавирусной инфекции.

На прошлой неделе было получено разрешение главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука на проведение официальных спортивных мероприятий среди детей с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и норм. В частности, они включают наличие средств индивидуальной защиты у детей и взрослых, которые обсуживают соревнования, регулярную обработку спортивного инвентаря, измерение температуры участников соревнований и т. п.

В первых соревнованиях, как сообщила главный судья соревнований Наталья Агафонцева, принимают участие 14 самых юных шахматистов — 5 девочек и 9 мальчиков, в смешанном турнире разыграют медали Первенства города Пскова. Игры проходят по субботам и воскресеньям в помещении шахматного клуба областной Федерации шахмат в Ледовом дворце. Турнир проводится по шахматам с классическим контролем времени (на шахматную партию отводится почти три часа), завершится он 22 февраля.

После первых трех туров определились лидеры - Мария Солдатова и Савелий Козлов, набравшие по 3 очка из 3 возможных.

Теги: #шахматы #спорт #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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