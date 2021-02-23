Спорт

Камила Валиева стала победительницей финала Кубка России по фигурному катанию

Камила Валиева одержала победу в соревнованиях женщин в финале Кубка России, который проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт».

Фото: ТАСС

Второе место заняла Майя Хромых, третьей стала Дарья Усачева. Елизавета Туктамышева – четвертая и первая из взрослых фигуристок, передает championat.com.

Отмечается, что Валиева упала после исполнения четверных тулупа и сальхова, а Хромых чисто исполнила оба прыжка, благодаря чему стала лучшей в произвольной программе.

В борьбе за путевку на чемпионат мира Туктамышева, исполнившая два тройных акселя, опередила Алену Косторную, которая не стала включать в прокат элемент ультра-си, хотя и чисто откатала новую программу.