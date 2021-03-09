Спорт

Теннисный турнир на призы спортклуба «‎Дружина Довмонта» завершился в Печорах

Открытый турнир по настольному теннису на призы спортивного клуба «‎Дружина Довмонта» завершился в паломническом центре Псково-Печорского монастыря. Более шести часов среди 42 участников выявляли сильнейшего. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Фото здесь и далее: группа издания «‎Печорская правда» в социальной сети «‎ВКонтакте»

В турнире среди женщин победила Александра Васильева, многократный призер соревнований всероссийского уровня. Среди ветеранов в категории «‎50+» третьим стал себежанин Юрий Кущ, вторым – Александр Антоненко, а победитель турнира – Николай Сапиташ.

«Упорным выдался матч за третье место у мужчин. Сумасшедший "камбэк" в нем совершил один из сильнейших мастеров Псковской области Виталий Шудегов. Он, проигрывая 0:2 по сетам великолучанину Михаилу Краснову, сумел перевернуть игру. В итоге - победа Виталия Шудегова в "малом финале" со счетом 3:2 и заслуженная бронза», - рассказали организаторы мероприятия.

Они также отметили, что в мужском финале «упорной борьбы не получилось». Мастер спорта Вадим Барышников из Пскова победил новгородца Александра Дмитриева со счетом 3:0.

На церемонии награждения один из организаторов и идейных вдохновителей турнира отец Дмитрий поблагодарил всех участников. «Спортивная составляющая – это хорошо. Но очень важно думать и о развитии души. Тем более, перед началом великого поста», - отметил он.

Каждый из участников соревнований получил памятные подарки, а призеры и победители - грамоты, медали и статуэтки.