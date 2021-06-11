Спорт

В Пскове завершились соревнования по пляжному волейболу на кубок Александра Невского

Завершились соревнования по пляжному волейболу «Кубок Александра Невского» в Пскове. В них приняли участие 47 команд из разных уголков Псковской области. Об этом сообщается в группе «Pskov Volleyball Club» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Pskov Volleyball Club» в социальной сети «ВКонтакте»

По результатам соревнований юноши и девушки из спортивной школы «Бригантина» стали победителями среди участников 2003-2004 годов рождения.

Среди юношей 2007-2008 годов рождения победу одержала команда из Пустошки. Среди девушек этой возрастной категории победили спортсменки из лицея №10.

Команда юношей из волейбольного клуба «Псков» завоевала победу среди участников 2005-2006 годов рождения. Среди девушек победила спортивная школа «Бригантина».

В объединенной категории участников 2009-2010 годов рождения юноши и девушки сыграли друг с другом по круговой системе по 3 партии до 15 очков. Победа досталась волейбольному клубу «Псков».

Победители представят регион на соревнованиях Северо-Запада в Великом Новгороде с 24 по 25 июня.