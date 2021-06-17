Спорт

Жители региона поддержали идею создания бренда «Великие Луки - столица российского воздухоплавания»

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своих социальных сетях запустил опрос на тему создания бренда «Великие Луки – столица российского воздухоплавания».

Фото Александра Воробьева

«Уже 25 лет Великие Луки дарят всем восторг от праздника воздухоплавания. Это визитная карточка города на Ловати. На одной из встреч с жителями региона прозвучало предложение зарегистрировать бренд «Великие Луки – столица российского воздухоплавания», - написал парламентарий и обратился к своим подписчикам с просьбой поделиться своим мнением.

Для этого Александр Козловский запустил опрос, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата. За два дня свое мнение высказали порядка 1050 человек, более 82% ни них поддержали идею создания бренда.

Принять участие в опросе можно в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале депутата Госдумы.