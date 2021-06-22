Спорт

Победителей турнира по мини-футболу «Вызов» определили в Пскове

Победителей 6-го сезона корпоративного турнира по мини-футболу «Вызов» определили в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, соревнования начались с 27 марта и собрали 18 предприятий. Участие в турнире приняли порядка 280 футболистов.

В этом сезоне участвовали работники РЖД, DNS, Псковпассажиравтотранса, ЦПТ, «Экокабеля», «Бит-авто», Псковвтормета, СКТ, «Элементума», ПЭМЗ, Псковской таможни, PSKProc, Горводоканала, Реставрационных мастерских, Псковских тепловых сетей, «Книжицы», МЧС и «Уклада».

Победителями «золотой лиги» стали:

DNS (1 место);

Горводоканал (2 место);

Таможня (3 место).

Победители «серебряной лиги»:

МЧС (1 место);

«Бит-авто» (2 место);

Реставрационные мастерские (3 место).

Лучший игрок «золотой лиги» - Игорь Казаченко (ПЭМЗ), лучший бомбардир «золотой лиги» - Антон Артеменков (таможня), лучший вратарь «золотой лиги» - Дмитрий Федотов (Горводоканал).



Лучший игрок «серебряной лиги» - Егор Александров (Реставрационные мастерские), лучший бомбардир «серебряной лиги» - Сергей Гусаков (МЧС), лучший вратарь «серебряной лиги» - Борис Малашук («Экокабель»).

«Благодарим руководство предприятий, участников и болельщиков, чьи команды были представлены на турнире! Команды показывали высокий уровень игры, а поддержка во время онлайн трансляций помогала добиваться побед! Ждем новые команды, яркие победы и шумных болельщиков в следующих турнирах!» - говорится в сообщении.

Организаторы турнира: комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, ПРОО «Федерация компьютерного спорта».