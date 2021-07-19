Спорт

Псковская «Стрела» стартовала с двух побед в финале всероссийского турнира «Кожаный мяч»

Псковская команда «Стрела» стартовала с двух побед в финале всероссийского турнира «Кожаный мяч» среди юношей старшей возрастной категории (2006-2007 годов рождения). Об этом сообщает Федерация футбола Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Матч с «МБОУ Гимназия 39» (Уфа, Республика Башкортостан) завершился со счетом 4:0. Также псковичи обыграли команду «НФСЦ» (Новосибирский район, Новосибирская область) - 3:1. В 1/4 финала «Стрела» встретится с командой «Прогресс» (Калининградская область, Черняховск).

Всероссийские соревнования юных футболистов проходят в Евпатории с 25 июля по 1 августа.